Pep Guardiola (55 de ani) va pleca după zece ani de la Manchester City, urmând să pună capăt unei perioade glorioase atât din cariera sa, cât și din existența clubului de pe Etihad Stadium, care a adunat nu mai puțin de 20 de trofee cu antrenorul catalan pe banca tehnică.

Enzo Maresca, noul antrenor al lui Manchester City!

Astfel, meciurile cu Bournemouth și Aston Villa vor fi ultimele pentru Guardiola pe banca lui Manchester City. Momentan, anunțul oficial al despărțirii lipsește, dar presa britanică spune că este iminent.

În tot acest timp, ”cetățenii” au ajuns deja la un acord cu cel care va prelua echipa din vară. Este vorba despre Enzo Maresca (46 de ani), fostul antrenor al lui Chelsea, liber de contract de la începutul anului 2026, scrie Fabrizio Romano.