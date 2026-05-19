Pep Guardiola (55 de ani) va pleca după zece ani de la Manchester City, urmând să pună capăt unei perioade glorioase atât din cariera sa, cât și din existența clubului de pe Etihad Stadium, care a adunat nu mai puțin de 20 de trofee cu antrenorul catalan pe banca tehnică.
Enzo Maresca, noul antrenor al lui Manchester City!
Astfel, meciurile cu Bournemouth și Aston Villa vor fi ultimele pentru Guardiola pe banca lui Manchester City. Momentan, anunțul oficial al despărțirii lipsește, dar presa britanică spune că este iminent.
În tot acest timp, ”cetățenii” au ajuns deja la un acord cu cel care va prelua echipa din vară. Este vorba despre Enzo Maresca (46 de ani), fostul antrenor al lui Chelsea, liber de contract de la începutul anului 2026, scrie Fabrizio Romano.
Italianul are un acord verbal total cu șefii grupării de pe Etihad Stadium. În ultima vreme, numele său a fost legat de Manchester City, în contextul în care zvonurile cu privire la despărțirea de Pep Guardiola s-au intensificat.
Astfel, Maresca revine la Manchester City, unde a mai lucrat ca secund al lui Pep Guardiola în perioada 2022-2023, dar și ca antrenor al echipei U23, înainte de a prelua Leicester și apoi Chelsea. Contractul său cu fosta campioană a Angliei se va întinde pentru următoarele trei sezoane.
Pep Guardiola, zece ani glorioși la Manchester City
În total, Guardiola a strâns 591 de meciuri pe banca echipei din Manchester, fiind cel mai lung ”mandat” din cariera sa. Bilanțul este impresionant, cu 423 de victorii, 76 de rezultate de egalitate și doar 92 de înfrângeri.
Trofeele câștigate în această perioadă au îmbogățit serios palmaresul echipei de pe Etihad Stadium. Cea mai ”valoroasă” piesă este UEFA Champions League, câștigată în sezonul 2022-2023, după o finală cu Inter Milano (1-0).
Se mai adaugă șase titluri de campion, trei FA Cup, cinci Carabao Cup, dar și trei Supercupe ale Angliei.