Fostul atacant de la FC Național, Rapid, FC Sion, Skoda Xanthi, Pandurii, Chiajna, Viitorul și Metaloglobus este un mare fan al fotbalului din Premier League. Ovidiu Herea spune că prima ligă din Anglia este un etalon valoric pentru cluburi și campionate la nivel mondial.



"Eu sunt cu Manchester City, dar cred că Chelsea ar putea produce surpriza"

"(Ai vreo echipă favorită în Premier League?) Eu sunt cu Manchester City, dar anul trecut i-am văzut foarte puternici pe Chelsea. Cred că Chelsea ar putea produce surpriza în acest sezon, deși Arsenal și Liverpool sunt și ele extrem de valoroase. Cred că în Premier League este cel mai atractiv fotbal, în momentul de față. Vedem că sunt meciuri spectaculoase acolo, s-au investit foarte mulți bani, atmosfera este ceva de vis.



Niciodată nu știi la ce să te aștepți, mi se pare un campionat în care orice echipă poate pierde cu orice altă echipă, indiferent de locul din clasament. Dacă ținem cont de investițiile care se fac an de an, de valoarea jucătorilor și a antrenorilor și de atmosfera de la fiecare meci, cred că este campionatul care dă ora exactă în fotbalul mondial. Premier League e etalonul pentru tot ce se întâmplă în fotbalul european și mondial", a declarat Ovidiu Herea pentru Sport.ro.



Liverpool a preluat poziția de lider încă din startul sezonului

În acest moment, clasamentul din Premier League este condus de Liverpool, care a acumulat maximum de puncte în cele cinci etape jucate, având și un golaveraj net pozitiv (11-5). "Cormoranii" sunt urmați de Arsenal (10 puncte), Tottenham (10 puncte), Bournemouth (10 puncte), Crystal Palace (9 puncte) și Chelsea (8 puncte). Superputerile Manchester City (locul 9 / 7 puncte), Manchester United (locul 11 / 7 puncte) și Newcastle United (locul 13 / 6 puncte), au început mai greu actuala stagiune.

