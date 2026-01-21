GALERIE FOTO Visa vreodată? Gabriela Ruse a câștigat în două meciuri la Melbourne aproape 10% din toți banii obținuți din tenis

Visa vreodată? Gabriela Ruse a câștigat în două meciuri la Melbourne aproape 10% din toți banii obținuți din tenis Tenis
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Performanța sportivă, dublată de o satisfacție financiară extraordinară pentru Gabriela Ruse.

TAGS:
Gabriela RusepremiibaniAustralian Open 2026Tenis WTAcalificare tur 3
Din articol

2026 este cel mai fericit început de an din cariera Gabrielei Ruse (28 de ani, 79 WTA). Sportiva născută în București s-a calificat, în premieră, în turul trei al Openului Australiei, în urma unui succes bifat în două seturi, contra Ajlei Tomljanovic din Australia.

6-4, 6-4 a fost scorul prin care Gabriela Ruse le-a provocat o supărare fanilor australieni, oferindu-și, în același timp, o mare bucurie.

Gabriela Ruse câștigă la Melbourne peste 7% din toți banii încasați în carieră, în WTA

Răsplata nu va întârzia pentru Gabriela Ruse, căreia, pentru calificarea în turul trei, organizatorii turneului de mare șlem de la Melbourne îi vor oferi un premiu uriaș, în valoare de €187,449.

Suma de circa 220,000 de dolari americani înseamnă mai mult de șapte procente din cele peste trei milioane de dolari adjudecate de Ruse, pe terenul de tenis, în circuitul WTA.

Performanța nu vine întâmplător, în viața Gabrielei Ruse, care se află la a treisprezecea participare a carierei pe tabloul principal al unui turneu de mare șlem, bornă care sugerează nivelul de angajament demonstrat de Ruse față de „sportul alb.”

Rezultatele Gabrielei Ruse la Australian Open 2026

  • victorie 6-4, 7-5 contra numărului 28 mondial, Dayana Yastremska
  • victorie 6-4, 6-4 împotriva numărului 78 mondial, Ajla Tomljanovic

Gabriela Ruse

  • Gabriela ruse serva t1 ao 26
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Gabriela Ruse, revanșă pentru un eșec dur, anul trecut la Melbourne. A cedat greu în fața jucătoarei care a ieșit, ulterior, campioană

Dacă în ediția anterioară a Openului Australian, Gabriela Ruse a câștigat set și a epuizat-o pe Madison Keys, în turul secund - într-un duel încheiat 7-6, 2-6, 7-5, în favoarea americancei care avea să devină campioană la Melbourne -, anul acesta românca a avut norocul unui meci mai facil în a doua rundă, dar și o doză suplimentară de inspirație.

„Se pare că a treia oară a fost cu noroc,” a fost prima reacție a Gabrielei Ruse, după meci, românca făcând referire la faptul că mai jucase de două ori în turul secund la Melbourne, dar fără succes. „Anul trecut am avut un meci dur cu Madison Keys, în turul doi, iar azi mi-am spus că asta e ziua mea,” a adăugat Gabriela Ruse, care a încântat publicul australian cu încrederea sa.

Mirra Andreeva (7 WTA) sau Maria Sakkari (53 WTA) va fi numele adversarei Gabrielei Ruse din turul trei al Openului Australian 2026.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie
O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie
ULTIMELE STIRI
Chivu, spre play-off! Inter a ieșit din top 8 și are șanse mici să meargă direct în optimile UCL
Chivu, spre play-off! Inter a ieșit din top 8 și are șanse mici să meargă direct în optimile UCL
Insulele Feroe, meci UNIC și 4 goluri blestemate la EHF EURO 2026! Ce au pățit nordicii în partida decisivă pentru calificare
Insulele Feroe, meci UNIC și 4 goluri blestemate la EHF EURO 2026! Ce au pățit nordicii în partida decisivă pentru calificare
Drăgușin a spus „da!“: italienii anunță suma transferului începutului de an
Drăgușin a spus „da!“: italienii anunță suma transferului începutului de an
Antrenată de Paulo Pereira de la Dinamo, Portugalia a învins campioana olimpică și mondială la EHF EURO 2026!
Antrenată de Paulo Pereira de la Dinamo, Portugalia a învins campioana olimpică și mondială la EHF EURO 2026!
Faceți loc, înaintează Ruse! Calificată în turul trei la Melbourne, românca urcă accelerat în clasament: cui i-a dedicat victoria
Faceți loc, înaintează Ruse! Calificată în turul trei la Melbourne, românca urcă accelerat în clasament: cui i-a dedicat victoria
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Drăgușin semnează! Italienii anunță ultima condiție care a rămas de îndeplinit și suma afacerii

Drăgușin semnează! Italienii anunță ultima condiție care a rămas de îndeplinit și suma afacerii

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Reacția ungurilor după ce România a fost învinsă în ultima secundă de către Macedonia de Nord

Reacția ungurilor după ce România a fost învinsă în ultima secundă de către Macedonia de Nord

Gigi Becali face anunțul momentului la FCSB: ”6.000.000€! Va fi din străinătate”

Gigi Becali face anunțul momentului la FCSB: ”6.000.000€! Va fi din străinătate”

850.000 de euro pentru Octavian Popescu

850.000 de euro pentru Octavian Popescu

Valeriu Iftime anunță: „Plătesc 41 de milioane de euro”

Valeriu Iftime anunță: „Plătesc 41 de milioane de euro”



Recomandarile redactiei
Chivu, spre play-off! Inter a ieșit din top 8 și are șanse mici să meargă direct în optimile UCL
Chivu, spre play-off! Inter a ieșit din top 8 și are șanse mici să meargă direct în optimile UCL
Drăgușin a spus „da!“: italienii anunță suma transferului începutului de an
Drăgușin a spus „da!“: italienii anunță suma transferului începutului de an
Insulele Feroe, meci UNIC și 4 goluri blestemate la EHF EURO 2026! Ce au pățit nordicii în partida decisivă pentru calificare
Insulele Feroe, meci UNIC și 4 goluri blestemate la EHF EURO 2026! Ce au pățit nordicii în partida decisivă pentru calificare
Faceți loc, înaintează Ruse! Calificată în turul trei la Melbourne, românca urcă accelerat în clasament: cui i-a dedicat victoria
Faceți loc, înaintează Ruse! Calificată în turul trei la Melbourne, românca urcă accelerat în clasament: cui i-a dedicat victoria
Antrenată de Paulo Pereira de la Dinamo, Portugalia a învins campioana olimpică și mondială la EHF EURO 2026!
Antrenată de Paulo Pereira de la Dinamo, Portugalia a învins campioana olimpică și mondială la EHF EURO 2026!
Alte subiecte de interes
Româncele și-au aflat adversarele la Wimbledon! ”Meci de foc” pentru Gabriela Ruse
Româncele și-au aflat adversarele la Wimbledon! ”Meci de foc” pentru Gabriela Ruse
Doar 52 de minute! Gabriela Ruse s-a distrat în calificările de la Roland Garros
Doar 52 de minute! Gabriela Ruse s-a distrat în calificările de la Roland Garros
Wimbledon 2025 | Premiile în bani au crescut într-un ritm mai rapid decât inflația. Ce susține directorul turneului
Wimbledon 2025 | Premiile în bani au crescut într-un ritm mai rapid decât inflația. Ce susține directorul turneului
Emma Răducanu și-a mai deschis un cont în bancă, după ce a învins la Wimbledon o altă britanică de origine chineză
Emma Răducanu și-a mai deschis un cont în bancă, după ce a învins la Wimbledon o altă britanică de origine chineză
Câți bani încasează FRF din partea UEFA pentru calificarea României în optimile EURO 2024
Câți bani încasează FRF din partea UEFA pentru calificarea României în optimile EURO 2024
Cu câți bani a rămas Sorana Cîrstea după eliminarea în primul tur la Stuttgart. Eșec-fulger
Cu câți bani a rămas Sorana Cîrstea după eliminarea în primul tur la Stuttgart. Eșec-fulger
CITESTE SI
Fenomen ciudat în Munții Făgăraș. La Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine, este mult mai cald ca în orașul Sibiu

stirileprotv Fenomen ciudat în Munții Făgăraș. La Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine, este mult mai cald ca în orașul Sibiu

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie

stirileprotv O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie

O plajă din Anglia a fost acoperită de cantități enorme de cartofi și ceapă, provenite de la un container de transport

stirileprotv O plajă din Anglia a fost acoperită de cantități enorme de cartofi și ceapă, provenite de la un container de transport

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!