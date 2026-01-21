2026 este cel mai fericit început de an din cariera Gabrielei Ruse (28 de ani, 79 WTA). Sportiva născută în București s-a calificat, în premieră, în turul trei al Openului Australiei, în urma unui succes bifat în două seturi, contra Ajlei Tomljanovic din Australia.

6-4, 6-4 a fost scorul prin care Gabriela Ruse le-a provocat o supărare fanilor australieni, oferindu-și, în același timp, o mare bucurie.

Gabriela Ruse câștigă la Melbourne peste 7% din toți banii încasați în carieră, în WTA

Răsplata nu va întârzia pentru Gabriela Ruse, căreia, pentru calificarea în turul trei, organizatorii turneului de mare șlem de la Melbourne îi vor oferi un premiu uriaș, în valoare de €187,449.

Suma de circa 220,000 de dolari americani înseamnă mai mult de șapte procente din cele peste trei milioane de dolari adjudecate de Ruse, pe terenul de tenis, în circuitul WTA.

Performanța nu vine întâmplător, în viața Gabrielei Ruse, care se află la a treisprezecea participare a carierei pe tabloul principal al unui turneu de mare șlem, bornă care sugerează nivelul de angajament demonstrat de Ruse față de „sportul alb.”

Rezultatele Gabrielei Ruse la Australian Open 2026