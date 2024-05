Stupoare după meciul din play-out: "E de Doamne ferește ce s-a întâmplat azi! Ceva incredibil"

Ovidiu Herea: "În tot sezonul a fost o degringoladă la FC U Craiova"

Ovidiu Herea (39 de ani) s-a arătat total surprins de modul în care jucătorii lui FC U Craiova au evoluat la Arad. Fostul atacant se referă în mod special la primul gol marcat de UTA, în minutul 6, prin Kevin Luckassen.

De altfel, problemele sesizate de Herea la FC U Craiova au fost semnalate imediat după joc și de portarul oltenilor, Ionuț Gurău, care și-a acuzat colegii din defensivă de erori grave.

"A fost o degringoladă pe tot parcursul jocului. Bine, în tot sezonul a fost o degringoladă la Craiova, dar ce s-a întâmplat în seara asta - să ai un meci decisiv și să te prezinți ca la această fază (n.r - primul gol încasat) - este ceva incredibil.

Să vezi fundașul central că atacă în marginea terenului, să vezi că fundașul stânga este pe la jumătatea terenului, să vezi fundașul dreapta că nu coboară, să vezi fundașul central că își pierde marcajul... e ceva de Doamne ferește ce s-a întâmplat în seara asta.

Pe tot parcursul jocului au fost foarte dezordonați pe fază defensivă. În schimb, am văzut la UTA o așezare perfectă în defensivă, o așezare pe două linii, știau exact ce au de făcut", a spus Ovidiu Herea, la Orange Sport.

Ionuț Gurău, după UTA Arad - FC U Craiova 3-1: "Nu mai pot să stau în poartă. Cred că am tensiunea 200, 180 la fiecare meci!"

Ionuț Gurău, portarul lui FC U Craiova, a avut o reacție dură după meciul de la Arad. Goalkeeper-ul a acuzat haosul din jocul echipei sale, a spus că s-a simțit abandonat de echipă și susține că unii coechipieri nu au înțeles cum trebuia tratat acest joc.

"A fost o seară neagră pentru mine și pentru toată echipa, de la mine și până la ultimul jucător, tot staff-ul. Fotbalul se joacă pe goluri, nu pe ocazii. Eu simțeam la orice situație că pot lua gol. Toți fundașii mei laterali erau în atac, am fost jalnici! Ne apăram cu doar doi fundași centrali. Simțeam că la orice ocazie pot lua gol. Noroc că am mai scos, putea să fie 4-0 la pauză.

Fotbalul nu se joacă pe talent și individualități. Sunt sigur că trebuie să fim o echipă, să tragem unul pentru altul. Uitați meciul acesta - echipa adversă scapă unu la unu cu mine, dă pasă în fața porții, gol! Noi dăm pasă în fața porții și ratăm. Ăsta e fotbalul, se joacă pe goluri.

Nu mai pot să stau în poartă. Cred că am tensiunea 200, 180 la fiecare meci! Îmi vine să ies din teren și să dau eu cu capul. A fost o zi neagră pentru noi. Chiar am vorbit cu ei la început că e ca o finală meciul acesta și meciul următor, dar se pare că nu am înțeles.

Cât mai sunt șanse matematice am speranțe. Așa am câștigat și cu U Cluj. Acasă poate se trezesc unii dintre ei și vor face un meci bun. Suntem la mâna rezultatelor. Noi trebuie să câștigăm, vedem dacă putem, iar apoi vedem ce se va întâmpla", a spus Ionuț Gurău.

