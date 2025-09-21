Ovidiu Herea (40 de ani) a jucat pentru Rapid între 2007 și 2013, cucerind Supercupa României (2007), jucând finala Cupei României (2011-2012 / 0-1 cu Dinamo) și urcând de o dată pe podiumul Ligii 1 (locul 3 - 2007-2008). Considerat un jucător reprezentantiv al giuleștenilor în "era Copos", acesta salută revirimentul clubului pe toate fronturile, în ultimimii ani.



"Rapidul a practicat un joc bun, dar doar în jumătăți de meciuri"

"Îmi place că au acumulat foarte multe puncte și îmi place că nu au pierdut până în momentul acesta. Rapidul a practicat un joc bun, dar doar în jumătăți de meciuri. Am văzut câte o repriză bună în fiecare meci, dar important este că au acumulat foarte multe puncte, iar pe un moral bun pot construi ca să vedem pe viitor un joc așa cum ne dorim cu toții. Au fost și partide foarte bune, îmi vine acum în cap cea cu UTA, care a fost una dintre cele mai bune în acest început de campionat. E important să aduni puncte, pentru moralul jucătorilor este foarte important.



Cei de la Rapid au investit bine, au investit mult în pepinieră, au creat niște baze sportive de ultimă generație, ceea ce este foarte important la copii și juniori. Lucrurile acestea se vor vedea în timp și vor crește acolo foarte mulți fotbaliști buni. Au foarte mult succes, copiii vor să vină în continuare la fotbal. Eu zic că sunt pe un drum foarte bun. În câțiva ani, Rapidul va fi acolo unde ne dorim cu toții.



"Dobre este acel jucător care îți poate face diferența într-un meci"

Îmi place Alex Dobre, el este acum pe val, pentru că a avut evoluții foarte bune. A fost și este un jucător decisiv, a avut acele sclipiri când Rapidul avea nevoie. Să sperăm că își va reveni și Petrila, pentru că este nevoie și de el, nu poți să te aștepți doar la Dobre să rezolve meciurile. M-am bucurat pentru Koljic că a avut acele reușite, dar la ultimele meciuri nu a reușit să înscrie. Sperăm să fie acel atacant pe care îl știm cu toții de la Craiova. În acest moment, Dobre este acel jucător care îți poate face diferența într-un meci.



E important și un alt aspect, trebuie să ai un antrenor care a câștigat trofee, să știe să gestioneze situația în anumite momente mai puțin fericite. Până acum Gâlcă a făcut o treabă foarte bună, să sperăm că va găsi soluția în orice situație neprevăzută și Rapid se va bate la campionat până la sfârșit.



"Mă bucur foarte mult că Rapid se luptă din nou cu șanse reale pentru câștigarea campionatului"

Au trecut mulți ani de la ultimul trofeu al Rapidului, dar știm cu toții că a fost acea perioadă moartă, când Rapidul nu a existat. Mă bucur foarte mult că Rapid este acum din nou pe prima scenă a fotbalului românesc, că se luptă din nou cu șanse reale pentru câștigarea campionatului. Din punctul meu de vedere, fotbalul românesc fără Rapid era trist.



Fotbalul românesc are nevoie de echipele acestea de tradiție, cu stadioane noi, cu foarte mulți suporteri. Până la urmă, acesta e farmecul fotbalului, să vedem cât mai multă lume la stadion și să vedem aceste echipe de tradiție că se luptă pentru câștigarea trofeelor", a declarat Ovidiu Herea pentru Sport.ro

