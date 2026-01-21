După un start perfect în competiție, cu patru victorii consecutive, Inter a pierdut duelurile tari, cu Atletico Madrid (1-2), Liverpool (0-1) și Arsenal (1-3). Trupa lui Cristi Chivu a ieșit din zona primelor 8 clasate și ar putea fi nevoită să dispute play-off-ul pentru optimi.



Inter a ieșit din top 8 în UCL și are șanse mici să mai revină

După meciurile de marți seară, Inter se află pe locul 9, cu 12 puncte și golaveraj +6. În urma partidelor care se vor disputa miercuri, nerazzurrii ar putea fi devansați de alte cinci formații: Atletico Madrid, Liverpool, Newcastle, Chelsea și FC Barcelona.



Inter pare că are șanse mici să încheie în top 8 și să meargă direct în optimi, chiar dacă va învinge Borussia Dortmund, în deplasare, săptămâna viitoare, în ultima rundă a fazei principale. În sezonul trecut de UCL, 15 puncte în faza principală, atât cât poate avea Inter după partida cu Borussia Dortmund, nu au fost suficiente pentru o clasare în primele 8.



Cu toate acestea, Cristi Chivu a transmis după partida cu Arsenal că un eventual play-off pentru optimi nu i-ar încurca planurile foarte tare.



"Două meciuri în plus sau în minus nu fac o mare diferență. Nu ar trebui să ne îngrijorăm. Dacă va trebui să jucăm încă două jocuri, le vom juca", a spus Chivu.

În cazul în care va termina în zona locurilor 9-16, Inter va înfrunta în play-off-ul pentru optimi o formație aflată pe pozițiile 17-24. Partidele din această rundă vor fi programate pe 17/18 februarie (turul) și 24-25 decembrie (returul).

