Fereastra de mercato din Premier League a adus multe transferuri spectaculoase, pentru care s-au plătit sume incredibile. Liverpool a dominat autoritar piața de mercato și a cheltuit peste 500 de milioane de euro pentru jucătorii transferați în această vară.



Potrivit specialiștilor de la Football Meets Data, pentru jucătorii transferați în Premier League în perioada de mercato din vară s-a plătit o medie de 22,2 milioane de euro, mult peste celelalte campionate din Europa.



Premier League domină Europa în mercato!



În Bundesliga există o medie de 6,2 milioane de euro pentru jucătorii transferați în vară, în timp ce Serie A completează podiumul cu 5,5 milioane de euro.



Media jucătorilor transferați în La Liga este de 4,3 milioane de euro, iar ultima din ”TOP 5” este Ligue 1, cu 4,2 milioane de euro.

