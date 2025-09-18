FOTO Premier League domină Europa! Cum arată topul întocmit de specialiști după mercato

Premier League domină Europa! Cum arată topul întocmit de specialiști după mercato
Fereastra de mercato din Premier League a adus multe transferuri spectaculoase, pentru care s-au plătit sume incredibile. Liverpool a dominat autoritar piața de mercato și a cheltuit peste 500 de milioane de euro pentru jucătorii transferați în această vară.

Potrivit specialiștilor de la Football Meets Data, pentru jucătorii transferați în Premier League în perioada de mercato din vară s-a plătit o medie de 22,2 milioane de euro, mult peste celelalte campionate din Europa.

Premier League domină Europa în mercato!

În Bundesliga există o medie de 6,2 milioane de euro pentru jucătorii transferați în vară, în timp ce Serie A completează podiumul cu 5,5 milioane de euro.

Media jucătorilor transferați în La Liga este de 4,3 milioane de euro, iar ultima din ”TOP 5” este Ligue 1, cu 4,2 milioane de euro.

Liverpool a fost ”regina” transferurilor. Cel mai scump transfer a fost cel al lui Alexander Isak de la Newcastle, pentru care s-au plătit 145 de milioane de euro. Și Florian Wirtz a fost, pentru o scurtă perioadă, cel mai scump jucător din Premier League.

Mijlocașul german, adus de Liverpool de la Bayer Leverkusen, a fost transferat pentru 125 de milioane de euro, sumă la care se pot adăuga și alți bani în funcție de performanțele acestuia. Hugo Ekitike a costat-o și el pe Liverpool 95 de milioane de euro.

Burnley - Liverpool 0-1. ”Cormoranii”, succes dramatic

Potrivit datelor OPTA, Liverpool este prima echipă din istoria campionatului englez care câștigă patru meciuri la rând datorită unor goluri marcate în ultimele zece minute de joc.

Burnley rămâne pe locul 17, cu doar trei puncte, în timp ce „cormoranii” merg perfect și își consolidează poziția de lider.

