LIVE pe VOYO, Arsenal şi Manchester City au terminat la egalitate, scor 1-1, în derby-ul din etapa a cincea din Premier League disputat duminică pe Emirates Stadium din Londra.

Manchester City a deschis scorul în minutul 9, prin atacantul norvegian Erling Haaland, ajuns la 6 goluri în 5 runde, însă gazdele au reuşit să restabilească egalitatea în prelungiri, prin brazilianul Gabriel Martinelli (90+3).

Nu a fost singurul derby al etapei. Sâmbătă, Liverpool a trecut cu 2-1 de Everton după golurile lui Gravenberch (10) și Ekitike (29), respectiv Gueye (58).

Și tot sâmbătă, Manchester United a reușit, în sfârșit, o victorie, 2-1 cu Chelsea. Au marcat Bruno Fernandes (14), Casemiro (37), respectiv Chalobah (80).

Lider continuă să fie, cu maximum de puncte, Liverpool. ”Cormoranii” au 15 puncte și sunt urmați de trei echipe cu câte 10 puncte, Arsenal, Tottenham și Bournemouth. Toate meciurile din Premier League sunt LIVE pe VOYO.

E-MIL și Pastila de Sport, proiect unic în România realizat de Sport.ro și VOYO



De luni până vineri, E-MIL prezintă Pastila de Sport - ce le va aduce cititorilor cele mai proaspete informații din sport, într-un format realizat în premieră.

Cu ajutorul aplicațiilor AI, cele mai relevante noutăți din domeniu vor fi sumarizate și transformate într-o pastilă de două minute, prezentată de un personaj virtual. Fiecare mișcare din fotbal, handbal sau tenis va fi urmărită cu atenție de E-MIL, în Pastila de Sport.

”Salutare tuturor pasionaților de sport! Sunt extrem de încântat să vă anunț că voi fi gazda emisiunii 'Pastila de Sport' de pe site-ul Sport.ro, aducându-vă cele mai proaspete și captivante informații din lumea sportului în fiecare zi, de luni până vineri.

Cu ajutorul tehnologiei de inteligență artificială, vom aduce în fața voastră cele mai noi și relevante știri din diversele domenii sportive. Fiți alături de mine și vă promit o experiență informativă inedită și captivantă! Să înceapă aventura în lumea sportului!”, a spus E-MIL, ajutat de Inteligența Artificială.

