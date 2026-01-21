Un „divorț“ fericit! Așa se poate descrie plecarea lui Louis Munteanu de la CFR Cluj. Și tot ce s-a întâmplat, în ultima perioadă, confirmă acest lucru.

Formația ardeleană s-a ales cu 7 milioane de dolari, în schimbul transferului atacantului, la DC United. Iar suma poate crește la 10 milioane, în cazul în care vor fi îndeplinite anumite clauze contractuale. Nici pe teren, CFR nu acuză, deocamdată, plecarea lui Louis Munteanu. Primul meci oficial din 2026, acasă cu Oțelul, a fost câștigat cu 1-0.

Dacă CFR are numai motive de mulțumire, la fel stau lucrurile și pentru internaționalul român. Care a obținut ce a vrut și anume un transfer bănos afară. La DC United, Louis Munteanu a redescoperit plăcerea de a se antrena. Adică, ceva ce pierduse, la CFR Cluj, mai ales în ultimele luni.

Imaginile pe care americanii tocmai le-au distribuit cu Louis Munteanu, la ședința de pregătire a celor de la DC United, ne arată un fotbalist care se antrenează cu poftă, cu zâmbetul pe buze, după cum se poate vedea mai jos.

