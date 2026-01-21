GALERIE FOTO „Prima zi cu Louis“: cum a apărut Louis Munteanu la antrenamentul lui DC United

„Prima zi cu Louis": cum a apărut Louis Munteanu la antrenamentul lui DC United
Amir Kiarash
Atacantul de 23 de ani s-a apucat de treabă, în condițiile în care se apropie momentul debutului său în Major League Soccer.

louis munteanu
DC United

Un „divorț“ fericit! Așa se poate descrie plecarea lui Louis Munteanu de la CFR Cluj. Și tot ce s-a întâmplat, în ultima perioadă, confirmă acest lucru.

Formația ardeleană s-a ales cu 7 milioane de dolari, în schimbul transferului atacantului, la DC United. Iar suma poate crește la 10 milioane, în cazul în care vor fi îndeplinite anumite clauze contractuale. Nici pe teren, CFR nu acuză, deocamdată, plecarea lui Louis Munteanu. Primul meci oficial din 2026, acasă cu Oțelul, a fost câștigat cu 1-0.

Dacă CFR are numai motive de mulțumire, la fel stau lucrurile și pentru internaționalul român. Care a obținut ce a vrut și anume un transfer bănos afară. La DC United, Louis Munteanu a redescoperit plăcerea de a se antrena. Adică, ceva ce pierduse, la CFR Cluj, mai ales în ultimele luni.

Imaginile pe care americanii tocmai le-au distribuit cu Louis Munteanu, la ședința de pregătire a celor de la DC United, ne arată un fotbalist care se antrenează cu poftă, cu zâmbetul pe buze, după cum se poate vedea mai jos.

Louis Munteanu, primul antrenament cu DC United

Având în vedere că în Major League Soccer (MLS) calendarul competițional diferă față de Europa, în această perioadă a anului, echipele sunt în presezon. Debutul lui Louis Munteanu, în MLS, poate avea loc pe 22 februarie, în partida din prima etapă a noului sezon, acasă, cu Philadelphia Union.

De amintit că, în stagiunea precedentă, DC United s-a clasat pe ultimul loc în Major League Soccer.

