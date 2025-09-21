Ovidiu Herea a înființat Herea Football Academy în 2022, după ce a terminat contractul cu Metaloglobus și a agățat ghetele în cui. Acesta spune că are în plan și construcția propriei baze sportive, dar și că antrenorii săi au libertate în luarea deciziilor.



"Antrenorii sunt cei care decid, eu nu mă bag peste ei"

"(Ca patron de club, cum ești, ca domnul Becali sau ca domnul Șucu? / râde) Nu îmi place să copiez pe nimeni. Încerc să fiu eu și să nu copiez un anume patron, mai ales că noi suntem la copii și juniori. Încerc să discut foarte mult cu antrenorii, am și eu grupele mele de copii.



Încercăm să rezolvăm împreună problemele pe care le avem. Nu mă bag peste ei, pentru că este normal, ei trebuie să decidă copiii care joacă în momentul respectiv. Am făcut mai multe echipe la fiecare categorie de vârstă, tocmai ca să le dăm posibilitatea copiilor să prindă cât mai multe meciuri. Antrenorii sunt cei care decid, eu nu mă bag peste ei.



"Vreau să-mi termin școala de antrenori, urmează să mă înscriu la licența PRO"

Au fost discuții să merg antrenor la echipe de seniori, dar prefer să nu mă grăbesc. În primul rând, vreau să-mi termin școala de antrenori, urmează să mă înscriu la licența PRO, pentru că acum am licența A. Academia am înființat-o imediat ce m-am lăsat de fotbal, acum aproape trei ani de zile, iar acum avem undeva la 300 de copii, ne-am mișcat foarte bine. Sunt copii foarte talentați, dar există această problemă de concentrare la ei, pentru că stau foarte mult pe telefoane, atenția le-o captezi foarte greu.



Dacă vrei să ai baza ta sportivă este o investiție foarte mare, nu uităm la ce a făcut domnul Șucu și ce sume a băgat în acele baze. Sunt sume foarte importante de bani pe care trebuie să le investești, dacă vrei să faci totul ca la carte. Dacă vrei să închiriezi terenuri, te costă mai puțin, dar și așa e costisitor. Chiar și la nivel de juniori, dacă vrei să ai condiții bune, trebuie să investești mult. Încercăm, pe viitor, să ne facem și baza noastră, pentru că acum închiriem. Nu ne grăbim, suntem în discuții cu câteva locații pentru această bază și ideea face parte din planurile noastre de dezvoltare", a declarat Ovidiu Herea pentru Sport.ro.

