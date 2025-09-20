CITEȘTE ȘI: Câți fotbaliști români au jucat în Premier League? Debutul fabulos din 1994 și campionul cu Liverpool care are origini în România

Leeds United s-a impus destul de clar în deplasarea de pe ”Molineux Stadium”, 3-1 cu Wolverhampton Wanderers, meci transmis în direct de VOYO.

Gazdele au deschis scorul repede, prin Ladislav Krejci (8), dar apoi a urmat dezastrul pentru Wolves.

Unul câte unul, Dominic Calvert-Lewin (31), Anton Stach (39) și Noah Okafor (45) au marcat pentru Leeds, care s-a impus cu 3-1, scorul de la pauză fiind în cele din urmă și scorul final.

Anton Stach, la primul gol în Premier League



Golul de 2-1, marcat de Anton Stach, a fost o veritabilă bijuterie: șut din lovitură liberă din afara careului, direct în vinclu!

Mijlocașul defensiv german de 26 de ani este la primul său gol pentru Leeds United, care l-a transferat în vară de la Hoffenheim, pentru 17 milioane de lire sterline.

Clasamentul din Premier League

