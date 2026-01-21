Radu Drăgușin a spus „da!“ și s-a căsătorit, ieri, cu Ioana Stan, după cum Sport.ro a arătat aici. Și, pornind de la acest moment mare pentru Radu, presa italiană a anunțat că stoperul român a spus „da!“ și la propunerea primită de la AS Roma.

Jurnaliștii italieni, care monitorizează povestea transferului stoperului, de la Tottenham la AS Roma, au dezvăluit că afacerea e pe cale să se încheie. Potrivit allroma.it, gruparea din Premier League a cerut plata imediată a sumei de 20 de milioane de euro, pentru cedarea lui Drăgușin. Apoi, în vară, AS Roma ar trebui să plătească și restul sumei, astfel încât transferul definitiv să se realizeze pentru 25 de milioane de euro. Adică, fix cât a plătit Tottenham, în ianuarie 2024, pentru aducerea lui Radu de la Genoa.

„Un nou capitol stă să înceapă pentru Drăgușin. Negocierile purtate prin intermediul agentului său, Florin Manea, sunt în desfășurare. Părțile implicate în discuții sunt optimiste. Mai ales că a fost obținut acel <<da>> crucial. Cel din partea jucătorului. Drăgușin vrea să revină în Italia, deși Tottenham era tentată să-l dea la Leipzig. Drăgușin a preferat însă Italia. Pentru că aici a crescut, aici a fost format și aici a strălucit. Acum, Roma l-a chemat înapoi, l-a sedus, iar afacerea e aproape de a fi rezolvată“, a notat sursa citată.

