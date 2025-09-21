LIVE VIDEO Bournemouth - Newcastle și Sunderland - Aston Villa, în direct pe VOYO, de la 16:00! Dueluri spectaculoase în Premier League

Bournemouth - Newcastle și Sunderland - Aston Villa, &icirc;n direct pe VOYO, de la 16:00! Dueluri spectaculoase &icirc;n Premier League Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Bournemouth - Newcastle și Sunderland - Aston Villa sunt în direct pe VOYO, de la 16:00

TAGS:
newscastlePremier LeagueVoyoBournemouthAston VillaSunderland
Din articol

Partidele Bournemouth - Newcastle și Sunderland - Aston Villa, din etapa a cincea din Premier League, vor avea loc duminică, de la ora 16:00 și vor putea fi urmărite pe platforma VOYO.

De asemenea, meciurile vor putea fi văzute în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

  • Toate partidele din Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO.

Bournemouth - Newcastle, în direct pe VOYO, de la 16:00

Sunderland - Aston Villa, în direct pe VOYO, de la 16:00

Rashford a fost demențial în meciul cu Newcastle! Ce a spus după ce a înscris de două ori pe ”St. James' Park”

Marcus Rashford, adus de FC Barcelona sub formă de împrumut în vară de la Manchester United, a fost la înălțime pe ”St. James' Park”. Englezul a bifat o ”dublă” și a adus victoria echipei din La Liga.

După meci, atacantul a evidențiat că a simțit încă din prima clipă încrederea pe care i-a oferit-o Hansi Flick la FC Barcelona, motiv pentru care se bucură că a luat decizia de a veni în Spania.

”Simt încrederea pe care antrenorul Hansi Flick mi-o dă. Știam că e un antrenor grozav încă dinainte să vin aici. Dar să muncesc cu el? E o adevărată plăcere”, a spus Rashford după meci.

Tot după confruntarea de la Newcastle, Hansi Flick a mărturisit că a discutat cu Rashford înainte de transfer și că i-a spus clar că-l vrea în lotul său la FC Barcelona.

”Am vorbit cu Rashford în iulie și i-am spus: 'Am nevoie de tine în echipă'. Nu sunt surprins pentru goluri. Rashford are un talent mare și o abilitate incredibilă de a finaliza. Vedem asta și la antrenamente”, a spus și Flick.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Kim Jong Un, apariție de senzație pe „insula comorilor”. Liderul nord-coreean, ținută fashion în fața supușilor. GALERIE FOTO
Kim Jong Un, apariție de senzație pe &bdquo;insula comorilor&rdquo;. Liderul nord-coreean, ținută fashion &icirc;n fața supușilor. GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Arsenal - Manchester City, &icirc;n direct pe VOYO, de la 18:30! Meci tare &icirc;ntre Arteta și Guardiola &icirc;n Premier League
Arsenal - Manchester City, în direct pe VOYO, de la 18:30! Meci tare între Arteta și Guardiola în Premier League
El e Claudiu Niculescu din Premier League! Gol magistral la vinclu din lovitură liberă &icirc;n Wolverhampton - Leeds United, LIVE pe VOYO
El e Claudiu Niculescu din Premier League! Gol magistral la vinclu din lovitură liberă în Wolverhampton - Leeds United, LIVE pe VOYO
Premier League | Rezumatul meciului Liverpool - Everton 2-1. Partida a fost LIVE pe VOYO
Premier League | Rezumatul meciului Liverpool - Everton 2-1. Partida a fost LIVE pe VOYO
ULTIMELE STIRI
Arsenal - Man. City, &icirc;n direct pe VOYO, de la 18:30! Cel mai pariat scor + analiza lui Dan Chilom
Arsenal - Man. City, în direct pe VOYO, de la 18:30! Cel mai pariat scor + analiza lui Dan Chilom
Simona Radiş şi Magda Rusu, spectacol la CM de canotaj! Prima victorie la Shanghai
Simona Radiş şi Magda Rusu, spectacol la CM de canotaj! Prima victorie la Shanghai
Arsenal - Manchester City, &icirc;n direct pe VOYO, de la 18:30! Meci tare &icirc;ntre Arteta și Guardiola &icirc;n Premier League
Arsenal - Manchester City, în direct pe VOYO, de la 18:30! Meci tare între Arteta și Guardiola în Premier League
Răzvan Lucescu a cedat nervos după ultimul meci la PAOK: &rdquo;Ipocrit! Astfel de lucruri generează doar violență&rdquo;
Răzvan Lucescu a cedat nervos după ultimul meci la PAOK: ”Ipocrit! Astfel de lucruri generează doar violență”
Fanii i-au strigat numele lui Messi, iar CR7 a venit cu replica! Ce a făcut starul portughez
Fanii i-au strigat numele lui Messi, iar CR7 a venit cu replica! Ce a făcut starul portughez
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Răzvan Lucescu și PAOK Salonic, meci IREAL acasă, dar măcar echipa este lider &icirc;n Grecia!

Răzvan Lucescu și PAOK Salonic, meci IREAL acasă, dar măcar echipa este lider în Grecia!

Becali anunță cine este adevăratul căpitan de la FCSB: &rdquo;E prea bun ca să mai predea banderola!&rdquo;

Becali anunță cine este adevăratul căpitan de la FCSB: ”E prea bun ca să mai predea banderola!”

Alex Mitriță, devastator, revoluționează și matematica &icirc;n China: 11 = 8 + 4!

Alex Mitriță, devastator, revoluționează și matematica în China: 11 = 8 + 4!

Charalambous tremură pentru viitorul său! Becali a luat decizia

Charalambous tremură pentru viitorul său! Becali a luat decizia

Gigi Becali nu l-a iertat după &icirc;nfr&acirc;ngerea cu FC Botoșani: &bdquo;A făcut un cadou&rdquo;

Gigi Becali nu l-a iertat după înfrângerea cu FC Botoșani: „A făcut un cadou”

Italienii au făcut anunțul despre Nicolae Stanciu

Italienii au făcut anunțul despre Nicolae Stanciu

CITESTE SI
Kim Jong Un, apariție de senzație pe &bdquo;insula comorilor&rdquo;. Liderul nord-coreean, ținută fashion &icirc;n fața supușilor. GALERIE FOTO

stirileprotv Kim Jong Un, apariție de senzație pe „insula comorilor”. Liderul nord-coreean, ținută fashion în fața supușilor. GALERIE FOTO

O asistentă medicală a fost prinsă de soț, &icirc;n pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. &Icirc;n fața judecătorilor, femeia &bdquo;a dat vina&rdquo; pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

protv O asistentă medicală a fost prinsă de soț, în pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. În fața judecătorilor, femeia „a dat vina” pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

Un bărbat și doi copii au murit arși de vii &icirc;ntr-o Tesla care a luat foc. Salvatorii n-au reușit să deschidă ușile blocate

stirileprotv Un bărbat și doi copii au murit arși de vii într-o Tesla care a luat foc. Salvatorii n-au reușit să deschidă ușile blocate

Ce produse de &icirc;ngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău dec&acirc;t bine

stirileprotv Ce produse de îngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău decât bine

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!