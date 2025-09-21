De asemenea, meciurile vor putea fi văzute în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro .

Rashford a fost demențial în meciul cu Newcastle! Ce a spus după ce a înscris de două ori pe ”St. James' Park”



Marcus Rashford, adus de FC Barcelona sub formă de împrumut în vară de la Manchester United, a fost la înălțime pe ”St. James' Park”. Englezul a bifat o ”dublă” și a adus victoria echipei din La Liga.



După meci, atacantul a evidențiat că a simțit încă din prima clipă încrederea pe care i-a oferit-o Hansi Flick la FC Barcelona, motiv pentru care se bucură că a luat decizia de a veni în Spania.



”Simt încrederea pe care antrenorul Hansi Flick mi-o dă. Știam că e un antrenor grozav încă dinainte să vin aici. Dar să muncesc cu el? E o adevărată plăcere”, a spus Rashford după meci.

Tot după confruntarea de la Newcastle, Hansi Flick a mărturisit că a discutat cu Rashford înainte de transfer și că i-a spus clar că-l vrea în lotul său la FC Barcelona.



”Am vorbit cu Rashford în iulie și i-am spus: 'Am nevoie de tine în echipă'. Nu sunt surprins pentru goluri. Rashford are un talent mare și o abilitate incredibilă de a finaliza. Vedem asta și la antrenamente”, a spus și Flick.

