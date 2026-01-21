VIDEO EXCLUSIV Insulele Feroe, meci UNIC și 4 goluri blestemate la EHF EURO 2026! Ce au pățit nordicii în partida decisivă pentru calificare

Insulele Feroe, meci UNIC și 4 goluri blestemate la EHF EURO 2026! Ce au pățit nordicii în partida decisivă pentru calificare
Campionatul European de handbal masculin este transmis în exclusivitate de VOYO.

Echipa Insulelor Feroe, care avea trei puncte după primele două partide, a ratat dramatic calificarea în grupele principale de la EHF EURO 2026.

Feroe a fost învinsă de Slovenia cu 30-27 și este out din cauza golaverajului mai bun al Elveţiei, victorioasă cu 43-26 în faţa Muntenegrului.

Insulele Feroe și Elveția au încheiat la egalitate meciul direct, 28-28 în runda inaugurală, însă elvețienii au avut golaveraj +14 (106-92) față de doar +10 (92-82) al nordicilor.

Slovenia - Insulele Feroe, unul dintre cele mai frumoase meciuri de la acest EURO

Meciul cu Slovenia a fost cu siguranță unul dintre cele mai frumoase de la această ediție de EURO: arbitrii nu au indicat niciodată joc pasiv, iar feroezii au jucat încă de la începutul meciului în 7 contra 6, pentru a forța astfel calificarea.

Teritoriu autonom din Danemarca cu aproximativ 55.000 de locuitori, Feroe a bifat la EHF EURO 2026 prima victorie din istorie la un turneu final, 37-24 cu Muntenegru.

Rezultatele înregistrate marţi la EURO 2026 și clasamentele grupelor

Grupa B

Danemarca - Portugalia 29-31

Macedonia de Nord - România 24-23

Clasament final

1. Portugalia 5 puncte

2. Danemarca 4

3. Macedonia de Nord 3

4. România 0

Grupa D

Slovenia - Feroe 30-27

Muntenegru - Elveţia 26-43

Clasament final

1. Slovenia 6 puncte

2. Elveţia 3 (+14)

3. Feroe 3 (+10)

4. Muntenegru 0

Grupa F

Ungaria - Islanda 23-24

Polonia - Italia 28-29

Clasament final

1. Islanda 6 puncte

2. Ungaria 4

3. Italia 2

4. Polonia 0

Primele două clasate din fiecare grupă s-au calificat în grupele principale cu punctele obţinute între ele. La egalitate de puncte, primul criteriu de departajare a fost cel al rezultatului direct, iar apoi cel al golaverajului, precizează Agerpres.

