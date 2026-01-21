Echipa Insulelor Feroe, care avea trei puncte după primele două partide, a ratat dramatic calificarea în grupele principale de la EHF EURO 2026.

Feroe a fost învinsă de Slovenia cu 30-27 și este out din cauza golaverajului mai bun al Elveţiei, victorioasă cu 43-26 în faţa Muntenegrului.

Insulele Feroe și Elveția au încheiat la egalitate meciul direct, 28-28 în runda inaugurală, însă elvețienii au avut golaveraj +14 (106-92) față de doar +10 (92-82) al nordicilor.

Slovenia - Insulele Feroe, unul dintre cele mai frumoase meciuri de la acest EURO



Meciul cu Slovenia a fost cu siguranță unul dintre cele mai frumoase de la această ediție de EURO: arbitrii nu au indicat niciodată joc pasiv, iar feroezii au jucat încă de la începutul meciului în 7 contra 6, pentru a forța astfel calificarea.

Teritoriu autonom din Danemarca cu aproximativ 55.000 de locuitori, Feroe a bifat la EHF EURO 2026 prima victorie din istorie la un turneu final, 37-24 cu Muntenegru.

