Liverpool a câștigat derby-ul cu Everton, scor 2-1, și are cinci victorii în Premier League din tot atâtea meciuri jucate.



David Moyes a vorbit cu arbitrul partidei înainte de Liverpool - Everton



Darren England a fost centralul din Merseyside derby, iar un moment dinaintea duelului l-a avut protagonist pe el și pe antrenorul David Moyes. Tehnicianul a mers să vorbească cu arbitrul meciului.

Faza ciudată a fost discutată în emisiunea Play on Sport de pe VOYO, iar Costin Ștucan, alături de Florin Gardoș, Costel Pantilimon și Cristi Pulhac au considerat că ceea ce a făcut Moyes este cel puțin ieșit din comun.

Costin Ștucan: L-am auzit pe Moyes cum țipa la arbitru, i-a zis: 'nu pot vorbi decât înainte de meci'. Era nervos, cred că a vrut să pună puțină presiune pe arbitru, dar eu cred că la chestiile astea, dacă te duci la arbitru cred că e mai degrabă rău.

Costel Pantilimon: Eu cred că mai degrabă îl deranjezi.

Costin Ștucan: Da, păi îl deranjezi și îi produci și o stare proastă, 'păi stai puțini vii la mine și mă tragi la răspundere?' Nu știu de ce s-a dus acolo.

Florin Gardoș: Depinde probabil și de la arbitru la arbitru, dacă prinzi vreun Istvan Kovacs...

Cristi Pulhac: Păi cum erau arbitrii la noi, dacă puneai presiune pe ei înainte de meci le tremura fluierul.

