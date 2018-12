BREAKING NEWS! Mourinho, DAT AFARA de Manchester United! Anuntul facut de club

Manchester United a decis sa se desparta de Jose Mourinho dupa infrangerea din derby-ul cu Liverpool, scor 1-3.

Pe 6 in Premier League, cu sanse mici sa mai prinda top 4, Manchester United a picat cu PSG in optimile Champions League. Sefii clubului au decis ca echipa nu are nicio sansa sa-si revina sub comanda portughezului si a decis sa intrerupa colaborarea cu el.

Mourinho ar fi primit peste 30 de milioane de euro daca era demis, insa in comunicatul clubului se specifica faptul ca portughezul este cel care a ales sa plece. Cel mai probabil, cele doua parti s-au inteles in privinta unei sume de bani pentru despartire.

"Un manager interimar se va ocupa de echipa pana la finalul sezonului, iar in acest timp vom cauta un antrenor care sa ocupe functia permanent", scrie Manchester United.

Fostul jucator Michael Carrick este antrenorul secund al lui Mourinho in acest moment.

Cupa Ligii, Europa League si Supercupa Angliei sunt trofeele castigate de Jose Mourinho cu Manchester United. Locul 2 in sezonul trecut este cea mai buna clasare in Premier League a portughezului cu United.

Mourinho a fost dat afara de Chelsea in 2015 pe 17 decembrie, iar United renunta la portughez pe 18 decembrie.

Vestea vine dupa o perioada in care tot mai multe ziare il dadeau pe Zidane ca viitor inlocuitor pentru Mourinho. Francezul e liber dupa despartirea de Real Madrid in vara, insa nu este familiarizat cu fotbalul englez si nici nu stie limba engleza.

Totusi, palmaresul bogat ii poate impinge pe sefii lui United sa forteze o oferta de nerefuzat pentru francez. In Anglia, Zidane s-ar duela cu Pep Guardiola, Klopp sau Maurizio Sarri si ar avea un buget urias de transferuri. United a cheltuit aproape 500 de milioane de euro pe transferuri in ultimii ani.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.

We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC