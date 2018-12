Nota de plata uriasa pentru Manchester United! Cat i-a costat hotelul la care a locuit Mourinho

Jose Mourinho a fost demis astazi de Manchester United.

Venit in mai 2016, Jose Mourinho a petrecut doi ani si jumatate pe banca lui Manchester United, perioada in care a castigat trei trofee: Europa League, Cupa si Supercupa Angliei. In tot acest timp, Mourinho a preferat sa locuiasca intr-o camera de hotel platita de catre club. "Diavolii rosii" au platit nu mai putin de 537.000 de mii de lire sterline pentru 895 de zile de cazare. Englezii, cu umorul lor caracteristic, au scris ca in acest fel Mourinho nu va mai avea batai de cap cu vanzarea locuintei.

In schimb, familia sa a ramas in capitala, acolo unde fiica antrenorului, Matilde, a absolvit in vara la Universitatea de Arte din Londra, iar fiul sau, Jose Mourinho Jr, a jucat pentru Fulham pana in aprilie 2017.