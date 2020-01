OFICIAL | Mourinho face primul transfer la Tottenham! Antrenorul si-a adus un mijlocas portughez de la Benfica

Tottenham a ajuns la un acord Gedson Fernandes, mijlocasul de 21 de ani adus de la Benfica. Jucatorul va veni sub forma de imprumut pentru urmatoarele 18 luni si londonezii au optiunea unui transfer definitiv.

Gedson si-a facut debutul in prima echipa a Benficai in sezonul trecut si a fost numit cel mai bun jucator al lunii august in campionatul Portugaliei.

Sezonul trecut a reusit sa stranga 22 de aparitii pentru Benfica, care a reusit sa castige cel de-al 37-lea titlu de campioana in Portugalia.

In total, Gedson a strans 53 de aparitii pentru Benfica in toate competitiile si a reusit sa marcheze 3 goluri.

La echipa nationala, Fernandes a strans 2 selectii la echipa mare si peste 50 de selectii in toate selectionatele de juniori. El a fost in echipa U17 a Portugaliei care a castigat Campionatul European din 2016.

????️ “It’s one big dream to come to this big Club.”

Gedson Fernandes on what it means to join Spurs.

#BemVindoGedson ⚪️ #COYS pic.twitter.com/8UExvKMBkn