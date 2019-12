Tottenham joaca in deplasare la Norwich, in runda 20 din Premier League.

Echipa antrenata de Mourinho a inceput slab partida si Vrancic a deschis scorul pentru Norwich in minutul 18. Mijlocasul a inscris cu un gol de la marginea careului, dupa ce a primit o pasa de la Buendia.

In minutul 35, golgheterul Pukki a primit o pasa de la 50 de metri si a bagat mingea in poarta, dar VAR a intervenit. Golul nu a fost validat pentru un offside milimetric, localizat in zona umarului.