Son loveste din nou! Sud Coreeanul lui Tottenham si-a lovit un adversar cu gheata in burta si a vazut rosu direct! Vezi intrarea jucatorului

Son l-a faultat pe Rudiger in minutul 62 si a vazut cartonasul rosu, dupa consultarea VAR. Sud Coreeanul a fost pus la pamant de fundasul lui Chelsea, apoi l-a lovit pe acesta cu gheata in zona abdomenului.

Lovitura nu a avut o intensitate mare, insa arbitrul a considerat gestul fiind intentionat si fara a avea nicio treaba cu mingea, astfel, dupa consultarea VAR, Son a vazut cartonasul rosu.

Tottenham a ramas in inferioritate in timp ce era condusa pe teren propriu de Chelsea cu 2-0.

