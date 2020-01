Un nou caz Isak! Politia engleza nu a gasit dovezi ca Rudiger a fost abuzat rasial de fanii lui Tottenham

Din articol SITUATIA E ASEMANATOARE CU CEA DE LA MECIUL ROMANIA - SUEDIA

Fotbalistul german se plansese arbitrului ca a auzit din tribune sunete care le imitau pe cele facute de maimute.

Pe 22 decembrie, Chelsea invingea pe Tottenham, scor 2-0, in deplasare, dar spectaculosul meci a fost patat de un presupus abuz rasial caruia i-ar fi cazut victima Antonio Rudiger, fundasul oaspetilor. Acesta s-a plans arbitrului Anthony Taylor ca dintr-un sector ocupat de fanii lui Tottenham s-au auzit strigate care imitau sunetele scoase de maimute, dar si ca ar fi fost jignit, la putin timp dupa eliminarea lui Son Heung-Min, survenita in urma unui clinci cu fundasul lui Chelsea. Dupa sesizarea lui Rudiger, “centralul” a dispus sa se faca trei apeluri prin intermediul statiei de amplificare pentru a inceta comportamentul rasist.

Ulterior, clubul Tottenham Hotspur, Metrolitan Police si cateva ONG-uri au desfasurat anchete, dar rezultatele au fost neconcludente. Dupa ce au fost consultate imaginile camerelor de supraveghere (printre cele mai performante echipamente 4D din Premier League), microfoanele de ambianta si au fost audiati arbitrii, ceilalti jucatori sau personalul de securitate din jurul terenului si au fost folosite persoane specializate in cititul pe buze, s-a ajuns la concluzia ca “nu exista dovezi care sa coroboreze sau sa contrazica acest abuz rasial. Il sustinem pe Toni Rudiger in totalitate si fara echivoc in aceasta chestiune, iar lipsa probelor nu inseamna ca incidentul nu a avut loc. Nu ar trebui sa fie absolut nicio sugestie ca fundasul lui Chelsea a actionat cu rea-credinta, iar toti cei implicati in fotbal trebuie sa se asigure ca jucatorii se simt increzatori ca vor fi sustinuti daca se decid sa vorbeasca in astfel de situatii”.

SITUATIA E ASEMANATOARE CU CEA DE LA MECIUL ROMANIA - SUEDIA

Incidentul este asemanator cu cel de la partida Romania - Suedia (0-2), din preliminariile Euro 2020. Pe 15 noiembrie 2019, atacantul suedez Alexander Isak s-a plans arbitrului Daniele Orsato ca a auzit scadari rasiste din tribunele Arenei Nationale, iar acesta a dispus atentionarea publicului ca se poate ajunge pana la suspendarea partidei. Jucatorul scandinav nu a explicat ce a auzit mai exact, ce cuvinte au strigat si ce sunete au facut pentru a-l jigni, iar investigatia ulterioara efectuata de UEFA a concluzionat ca nu se poate demonstra un comportament rasist al spectatorilor romani si nici nu e necesara o suspendare din aceasta cauza. Insa, presa internationala a scris amplu despre subiect, vorbind doar despre “abuzul rasist al fanilor romani” si nu despre atmosfera frumoasa de pe Arena Nationala, meciul fiind urmarit de peste 50.000 de spectatori, dintre care 10.000 de copii.



"Forul de la Nyon a decis ca nu au existat manifestari rasiste la meciul disputat pe Arena Nationala, pe 15 noiembrie 2019. Dovezile furnizate de Federatia Romana de Fotbal i-au convins pe membrii Comisiei de Disciplina UEFA ca nu se impune nicio sanctiune. In schimb, Federatia Romana de Fotbal a fost amendata cu 40.500 de euro pentru folosirea materialelor pirotehnice, aruncarea de obiecte in teren si afisarea de bannere interzise", se arata in comunicatul postat de FRF pe site-ul oficial.