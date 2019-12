Blestemul de Boxing Day: ce s-a intamplat de fiecare data cand Liverpool a fost lider in etapa de Craciun

Liverpool este lider pentru a cincea oara de Craciun.

Desi sunt neinvinsi in acest sezon si au un avans de 10 puncte inaintea meciului cu Leicester (locul 2), "cormoranii" trebuie sa fie atenti.

Liverpool s-a mai aflat in aceasta postura, de a ocupa prima pozitie de Craciun in Premier League, dar in toate cele 4 cazuri s-a vazut cedand titlul pana la finalul campionatului. S-a intamplat in sezoanele 2013-2014 si 2018-2019, cand Manchester City a ridicat trofeul, si in sezoanele 1996-1997 si 2008-2009, atunci cand Manchester United a reusit sa le "fure" campionatul celor de la Liverpool.

De asemenea, in ultimul deceniu, doar Livepool nu a reusit sa castige Premier League cand a condus de Craciun: Chelsea de 3 ori, Man. City de 2 ori, Man. United de 2 ori si Leicester o data, toate aceste echipe au reusit sa ramana lideri pana la final.

In acest sezon, cu Jurgen Klopp pe banca, Liverpool a reusit o serie incredibila: 16 victorii si doar un egal, contra celor de la Man. United, scor 1-1.