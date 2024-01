Nathaniel Phillips (26 de ani) s-a întors la Liverpool după ce a evoluat în prima parte a sezonului la Celtic, în Scoția. Nici acolo nu a primit foarte multe șanse, așa că oficialii de pe Anfield au decis să-l trimită sub formă de împrumut la o altă echipă.

Cardiff City a oficializat mutarea prin intermediul rețelelor de socializare. Cu noua sa echipă, Nathaniel Phillips se va lupta pentru o clasare cât mai bună în Championship, al doilea eșalon fotbalistic din Anglia.

Phillips a ajuns la Liverpool încă din 2016, din perioada junioratului, iar Cardiff City devine a patra echipă la care este împrumutat, după VfB Stuttgart, Bournemouth și Celtic.

”Suntem încântați să confirmăm că Nathaniel Phillips s-a alăturat Cardiff City sub formă de împrumut până la finalul sezonului 2023-2024”, au transmis galezii.

Produs de Bolton Wanderers (2006-2015), Nat Phillips a ajuns la Liverpool în 2016, iar în 2019 a început să se pregătească cu prima echipă a ”cormoranilor”.

We are delighted to confirm that Nathaniel Phillips has joined #CardiffCity on loan from Liverpool until the end of the 2023/24 season! ✍️#CityAsOne