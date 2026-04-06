Nu doar Barcelona! Cinci destinații posibile pentru Bernardo Silva

Contractul său cu campioana Angliei expiră la finalul sezonului, iar mai multe cluburi importante sunt deja pe urmele sale.

Barcelona rămâne destinația preferată a internaționalului portughez. Cum v-a explicat Sport.ro aici, directorul sportiv Deco a ajuns la un acord de principiu cu jucătorul.

Totuși, Barcelona nu este singura variantă pentru Bernardo Silva. Publicația Sport notează că Juventus urmărește situația mijlocașului și ar putea încerca să profite de faptul că acesta devine liber de contract.

Cinci destinații posibile pentru Bernardo Silva

Pe lista variantelor apare și Benfica, clubul la care portughezul s-a format. Un posibil „retur acasă” a fost discutat în ultimele luni, chiar dacă această opțiune pare momentan mai puțin probabilă.