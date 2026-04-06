Nu doar Barcelona! Cinci destinații posibile pentru Bernardo Silva

Contractul său cu campioana Angliei expiră la finalul sezonului, iar mai multe cluburi importante sunt deja pe urmele sale.
Barcelona rămâne destinația preferată a internaționalului portughez. Cum v-a explicat Sport.ro aici, directorul sportiv Deco a ajuns la un acord de principiu cu jucătorul.
Totuși, Barcelona nu este singura variantă pentru Bernardo Silva. Publicația Sport notează că Juventus urmărește situația mijlocașului și ar putea încerca să profite de faptul că acesta devine liber de contract.
Cinci destinații posibile pentru Bernardo Silva
Pe lista variantelor apare și Benfica, clubul la care portughezul s-a format. Un posibil „retur acasă” a fost discutat în ultimele luni, chiar dacă această opțiune pare momentan mai puțin probabilă.
În același timp, Bernardo Silva are oferte și din afara Europei. Cluburi din MLS și Arabia Saudită sunt pregătite să îi ofere contracte foarte avantajoase, atât din punct de vedere financiar, cât și sportiv.
Plecare lui Bernardo Silva a fost confirmată și de Pep Lijnders, unul dintre oamenii din staff-ul lui Pep Guardiola, care a vorbit despre finalul aventurii portughezului la Manchester City, începută în 2017.
În această perioadă, mijlocașul a devenit unul dintre oamenii de bază ai „cetățenilor” și a cucerit 19 trofee, inclusiv șase titluri în Premier League și trofeul UEFA Champions League din 2023.
În actualul sezon, Bernardo Silva a bifat 43 de meciuri în toate competițiile, cu trei goluri și cinci pase decisive. Potrivit Transfermarkt, cota sa de piață este de 27 de milioane de euro.