Andrei Coubiș a fost duminică seară unul dintre cei mai buni jucători ai echipei lui Cristiano Bergodi în victoria din Giulești, scor 2-1 cu Rapid, într-o confruntare contând pentru etapa a treia din play-off-ul Superligii României.

Șefii lui U Cluj au jucat o carte câștigătoare în ianuarie, iar masivul fundaș central s-a adaptat rapid în formația condusă din teren de veteranii Alex Chipciu și Dan Nistor. În ianuarie, U Cluj a ajuns la o înțelegere cu Sampdoria pentru împrumutul, cu opțiune de cumpărare, al fundașului cu dublă cetățenie, română și italiană, Andrei Coubiș (22 de ani).

Andrei Coubiș, noua stea a Superligii României: "Am venit aici ca să am încredere în mine"

„Mă simt foarte bine. Am venit aici ca să am încredere în mine. Acum este așa și acesta e gândul meu și pentru anii următori. E bine că știu și limba, înțeleg totul, vorbesc așa și așa, dar nu contează. Pe teren e altceva, nu contează dacă știi să vorbești sau dacă nu știi. Vorbești cu mingea și cu picioarele tale. Campionatul mi se pare ok. De asta și vreau, și toți vrem să-l câștigăm, să încercăm să luăm o cupă anul acesta și să ne calificăm într-o cupă europeană pentru sezonul viitor", a declarat, recent, stoperul pentru site-ul oficial al trupei de pe Cluj Arena.

500.000 de euro e cota lui Coubiș, potrivit transfermarkt

1,89 m e înălțimea stoperului născut în Milano

30 iunie 2026 e data la care îi expiră contractul cu echipa lui Bergodi

Născut la Milano în 29 septembrie 2003, Coubiș a evoluat la juniori pentru clubul Polisportiva Lombardia Uno, iar din 2019 este jucătorul celor de la AC Milan. În primul sezon alături echipa U17 a „rossoneri"-lor, Coubiș a strâns zece prezențe, iar în stagiunea următoare a făcut trecerea la echipa Primavera, pentru care a bifat 16 meciuri, jucând alte trei partide și pentru grupa U18.

Andrei Coubiș, în AC Milan - Liverpool!

Rolul lui Coubiș în echipa de tineret a milanezilor s-a consolidat în anul competițional 2021-2022, când apărătorul central și-a făcut apariția în 33 de confruntări din competițiile interne și a debutat în UEFA Youth League într-un duel cu Liverpool (0-1), reușind să strângă ulterior alte patru prezențe în cea mai prestigioasă competiție de juniori la nivel de club.

Coubiș a continuat în aceeași notă și în sezonul 2022-2023, în care a jucat în 33 de meciuri în toate competițiile, marcând și primul său gol în UEFA Youth League, în remiza cu Salzburg (1-1), din postura de căpitan, păstrată pe tot parcursul stagiunii. Vara lui 2024 a adus, firesc, trecerea lui Coubiș la echipa U23 a celor de la AC Milan, intitulată Milan Futuro, pentru care a evoluat în 34 de partide în Serie C (1 gol).

În prima parte a sezonului 2025/2026 fundașul român fost împrumutat la Sampdoria, în Serie B, nu înainte de fi convocat la prima echipă a lui AC Milan în amicalele cu Chelsea și Leeds.