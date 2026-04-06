Marcu Czentye
Chelsea, Aston Villa, Everton și Sunderland, între ultimele șapte adversare ale Tottenham Hotspur, în partea finală a sezonului de Premier League.

Câștigător al competiției UEFA Europa League, Radu Drăgușin a fost subiectul multor critici, pentru prestațiile avute în cel mai puternic campionat de fotbal din lume, Premier League.

Întrecerea transmisă exclusiv de VOYO propune o luptă fascinantă, în ultimele etape, atât la câștigarea titlului, unde Manchester City are încă o șansă de a-i sufla trofeul concurentei Arsenal, cât și în bătălia pentru evitarea retrogradării.

Cu De Zerbi antrenor, Tottenham mai are nevoie de șase puncte, spune media aritmetică a ultimilor cinci ani

  • Două victorii ar putea fi suficiente pentru Tottenham, într-un program care include o întâlnire cu retrogradata Wolverhampton și două meciuri acasă, cu Brighton și Leeds.

Devine din ce în ce mai clar că unul dintre următoarele patru cluburi cu vechime în primul eșalon fotbalistic englez - Leeds United, Nottingham Forest, Tottenham Hotspur și West Ham United - va fi nevoit să joace fotbal de ligă secundă în stagiunea următoare.

Separate de numai patru puncte, West Ham - prima sub linie - și Leeds - loc 15 - cele patru combatante vor avea dueluri extrem de complicate de purtat, în ultimele șapte etape ale sezonului.

Programul complicat al lui Tottenham, până la sfârșitul sezonului

Tottenham mai are șapte etape la dispoziție pentru a se îndepărta de ultimele trei poziții ale clasamentului, în Premier League. Toate partidele vor fi transmise în direct pe VOYO.

  • Sunderland - Tottenham, 12 aprilie, ora 16:00
  • Tottenham - Brighton, 18 aprilie, ora 19:30
  • Wolverhampton - Tottenham, 25 aprilie, ora 17:00
  • Aston Villa - Tottenham, 2 mai, ora 14:30
  • Tottenham - Leeds, 11 mai, ora 22:00
  • Chelsea - Tottenham, 17 mai, oră încă nestabilită
  • Tottenham - Everton, 24 mai, ora 18:00

Tottenham, 30 de puncte după 31 de etape

Pentru a reuși salvarea de la retrogradare, în linie cu sezoanele precedente, Tottenham ar avea nevoie de minimum 38 de puncte.

În sezonul antrerior, a încheiat stagiunea chiar în primul loc deasupra liniei, pe poziția 17, cu 38 de puncte.

În sezonul 2023/24, locul 17, Nottingham Forest s-a salvat la retrogradare având 32 de puncte, bornă care nu se anunță a fi suficientă în acest an.

În urmă cu trei sezoane, Everton a scăpat de Championship cu un total de 36 de puncte, iar în urmă cu patru ani locul 17 l-a ocupat Leeds, cu 38 de puncte.

În 2021, Burnley a ocupat locul al șaptesprezecelea, cu 39 de puncte. Media aritmetică a ultimelor cinci sezoane indică, așadar, un total necesar de 36 de puncte.

De Zerbi ar avea nevoie, în contextul istoric recent, de încă șase puncte - care pot fi obținute prin două victorii, prin șase remize sau printr-o victorie și trei rezultate de egalitate.

  Radu Drăgușin: intervenție care a salvat un punct, în prelungirile meciului de pe Anfield, Liverpool - Tottenham 1-1, jucat în direct pe VOYO!
