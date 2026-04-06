În ultimele ore, situația medicală a fostului selecționer s-a înrăutățit, legendarul antrenor fiind ținut în viață cu ajutorul aparatelor.

Cătălin Cîrstoiu: ”Nu ne putem opune la nimic!”

Recent, au apărut informații conform cărora familia lui Mircea Lucescu ia în considerare să îl mute pe fostul selecționer la o clinică din străinătate. Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar de Urgență București, a reacționat la aceste vești.

”Nu ne opunem la nimic ce poate fi în folosul sănătății vreunui pacient. Nimeni nu se poate opune la nimic care poate face bine într-un fel sau altul”, a spus Cătălin Cîrstoiu pentru Golazo.

Conform comunicatului emis de Spitalul Universitar de Urgență București, în următoarele ore va avea loc o întâlnire a personalului medical în care se va discuta despre o posibilă intervenție chirurgicală și dacă legendarul antrenor ar putea suporta o astfel de operație, având în vedere că este extrem de slăbit.

Comunicatul emis de SUUB

”În Spitalul Universitar de Urgență București sunt internați în acest moment aproape 800 de pacienți. Fiecare cu viața lui, problemele lui de sănătate, povestea lui, familia lui. Interesul public manifestat față de un pacient trebuie să respecte intimitatea, dreptul la confidențialitate, demnitate, liniște.

Facem un apel la presă să respecte aceste principii și să nu mai preia informații incorecte sau inexacte. Comunicatele oficiale ale SUUB conțin datele corecte și exacte.

Facem precizarea că nu sunt elemente noi în evoluția stării de sănătate a dlui Mircea Lucescu și că vom reveni cu informații în curând, sau dacă va fi necesar.

La acest moment se desfășoară o întâlnire complexă a personalului medical, pentru a decide conduita terapeutică imediată a acestui caz.

SUUB a comunicat pas cu pas asupra acestui subiect de interes public”, se arată în comunicatul emis de Spitalul Universitar de Urgență București.