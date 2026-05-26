Spaniolii au remarcat ”saltul uriaș” al lui Andrei Rațiu: ”De la invitat la star!”

Andrei Rațiu va fi unul dintre protagoniștii finalei din Leipzig, iar jurnaliștii spanioli i-au dedicat un articol special fundașului dreapta al echipei naționale.

Patru jucători din Serie B și unul din Serie C au fost convocați la naționala Italiei!

(P) E-MIL prezintă Pastila de Sport: Parade la City și Arsenal, iar De Zerbi îl laudă pe Drăgușin

Rațiu este un jucător de bază la echipa lui Inigo Perez, iar evoluțiile din ultimii ani l-au transformat într-unul dintre cei mai apreciați fundași laterali din Europa. Presa din străinătate a scris adesea despre faptul că Rațiu se află pe lista unor cluburi de top din fotbalul european și s-a vorbit inclusiv despre interesul Barcelonei.

Spaniolii au doar cuvinte de laudă la adresa lui Andrei Rațiu și au remarcat că internaționalul român a trăit deja pe viu o finală europeană.

”Saltul uriaș al lui Rațiu: de la 'invitat' la Gdansk cu Villarreal la star la Leipzig cu Rayo Vallecano”, au titrat spaniolii de la Mundo Deportivo.

Dacă în sezonul 2020/2021, în Europa League, Rațiu a făcut parte de două ori din lotul lui Villarreal, în finala din Gdansk, când ”Submarinul Galben” a învins-o în finală pe Manchester United, fotbalistul român nu s-a aflat nici măcar pe bană. De această dată, însă, Rațiu se va prezenta ca un adevărat lider al echipei și va avea șansa să confirme într-o finală europeană.

”Unii fotbaliști ajung la cel mai înalt nivel datorită talentului. Alții, prin perseverență. Andrei Rațiu face parte din a doua categorie. Fundașul dreapta român al lui Rayo Vallecano va juca prima mare finală europeană din cariera sa, la Leipzig, deși, în realitate, a mai disputat una acum cinci ani. Atunci era doar un nume aflat în lot. Astăzi, este una dintre figurile-cheie ale echipei. Din simplu 'invitat' la Gdansk, în protagonist în Germania.

Rațiu ajunge în finala Conference League ca unul dintre cei mai buni fundași dreapta de pe continent. A demonstrat asta în Europa și a confirmat pe tot parcursul sezonului din La Liga. Nu se mai bazează pe efectul surpriză. Românul a depășit statutul de 'revelație' și a devenit un jucător de top, capabil să facă diferența la cel mai înalt nivel.

La Rayo Vallecano, sub comanda lui Inigo Pérez, el este mult mai mult decât un simplu fundaș lateral. Înseamnă energie, profunzime, agresivitate și personalitate. Un lider competitiv. Genul de jucător care ridică nivelul echipei prin determinare și convingere. Leipzig reprezintă scena perfectă pentru a-și confirma definitiv statutul”, au scris jurnaliștii catalani.