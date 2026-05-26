Spaniolii au remarcat ”saltul uriaș” al lui Andrei Rațiu: ”De la invitat la star!”

Spaniolii au remarcat ”saltul uriaș” al lui Andrei Rațiu: ”De la invitat la star!” Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rayo Vallecano se va duela miercuri, de la 22:00, cu Crystal Palace în finala Conference League.

TAGS:
Andrei RatiuRayo VallecanoConference LeagueCrystal Palace
Din articol

Andrei Rațiu va fi unul dintre protagoniștii finalei din Leipzig, iar jurnaliștii spanioli i-au dedicat un articol special fundașului dreapta al echipei naționale. 

Spaniolii, cuvinte de laudă pentru Andrei Rațiu înainte de finala Conference League

  • Andrei ratiu
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Rațiu este un jucător de bază la echipa lui Inigo Perez, iar evoluțiile din ultimii ani l-au transformat într-unul dintre cei mai apreciați fundași laterali din Europa. Presa din străinătate a scris adesea despre faptul că Rațiu se află pe lista unor cluburi de top din fotbalul european și s-a vorbit inclusiv despre interesul Barcelonei. 

Spaniolii au doar cuvinte de laudă la adresa lui Andrei Rațiu și au remarcat că internaționalul român a trăit deja pe viu o finală europeană. 

Saltul uriaș al lui Rațiu: de la 'invitat' la Gdansk cu Villarreal la star la Leipzig cu Rayo Vallecano”, au titrat spaniolii de la Mundo Deportivo.

Dacă în sezonul 2020/2021, în Europa League, Rațiu a făcut parte de două ori din lotul lui Villarreal, în finala din Gdansk, când ”Submarinul Galben” a învins-o în finală pe Manchester United, fotbalistul român nu s-a aflat nici măcar pe bană. De această dată, însă, Rațiu se va prezenta ca un adevărat lider al echipei și va avea șansa să confirme într-o finală europeană.

Unii fotbaliști ajung la cel mai înalt nivel datorită talentului. Alții, prin perseverență. Andrei Rațiu face parte din a doua categorie. Fundașul dreapta român al lui Rayo Vallecano va juca prima mare finală europeană din cariera sa, la Leipzig, deși, în realitate, a mai disputat una acum cinci ani. Atunci era doar un nume aflat în lot. Astăzi, este una dintre figurile-cheie ale echipei. Din simplu 'invitat' la Gdansk, în protagonist în Germania.

Rațiu ajunge în finala Conference League ca unul dintre cei mai buni fundași dreapta de pe continent. A demonstrat asta în Europa și a confirmat pe tot parcursul sezonului din La Liga. Nu se mai bazează pe efectul surpriză. Românul a depășit statutul de 'revelație' și a devenit un jucător de top, capabil să facă diferența la cel mai înalt nivel.

La Rayo Vallecano, sub comanda lui Inigo Pérez, el este mult mai mult decât un simplu fundaș lateral. Înseamnă energie, profunzime, agresivitate și personalitate. Un lider competitiv. Genul de jucător care ridică nivelul echipei prin determinare și convingere. Leipzig reprezintă scena perfectă pentru a-și confirma definitiv statutul”, au scris jurnaliștii catalani.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
FOTO | Ferrari a lansat Luce, primul său model 100% electric. Cum arată bijuteria de 500.000 de euro
FOTO | Ferrari a lansat Luce, primul său model 100% electric. Cum arată bijuteria de 500.000 de euro
ULTIMELE STIRI
(P) E-MIL prezintă Pastila de Sport: Parade la City și Arsenal, iar De Zerbi îl laudă pe Drăgușin
(P) E-MIL prezintă Pastila de Sport: Parade la City și Arsenal, iar De Zerbi îl laudă pe Drăgușin
Patru jucători din Serie B și unul din Serie C au fost convocați la naționala Italiei!
Patru jucători din Serie B și unul din Serie C au fost convocați la naționala Italiei!
Pancu anunță primele 4 mutări de la Rapid! Cum ar putea arăta noul sistem
Pancu anunță primele 4 mutări de la Rapid! Cum ar putea arăta noul sistem
Mihai Stoica, un car de nervi, s-a dezlănțuit: „Vorbește niște prostii imense!“
Mihai Stoica, un car de nervi, s-a dezlănțuit: „Vorbește niște prostii imense!“
Cotele pentru Dinamo - FCSB: cine e favorita bookmakerilor înainte de finala pentru Conference League
Cotele pentru Dinamo - FCSB: cine e favorita bookmakerilor înainte de finala pentru Conference League
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Radu Drăgușin, primul nume rostit de Roberto De Zerbi la conferință: "A fost top! Unul dintre jucătorii cruciali în evitarea retrogradării"

Radu Drăgușin, primul nume rostit de Roberto De Zerbi la conferință: "A fost top! Unul dintre jucătorii cruciali în evitarea retrogradării"

Încep negocierile pentru transfer după FCSB - FC Botoșani 4-3: ”Ofertă bună”

Încep negocierile pentru transfer după FCSB - FC Botoșani 4-3: ”Ofertă bună”

Jose Mourinho transferă de la Cristi Chivu! Starul lui Inter, dorit de Real Madrid

Jose Mourinho transferă de la Cristi Chivu! Starul lui Inter, dorit de Real Madrid

Lovitură pentru FCSB! S-a accidentat și e OUT în barajul cu Dinamo: ”Nu cred că poate”

Lovitură pentru FCSB! S-a accidentat și e OUT în barajul cu Dinamo: ”Nu cred că poate”

CSA Steaua i-a găsit înlocuitor lui Daniel Oprița! Un fost campion al roș-albaștrilor, favorit să preia echipa

CSA Steaua i-a găsit înlocuitor lui Daniel Oprița! Un fost campion al roș-albaștrilor, favorit să preia echipa

Cristi Chivu a intrat din nou în istoria lui Inter!

Cristi Chivu a intrat din nou în istoria lui Inter!



Recomandarile redactiei
Pancu anunță primele 4 mutări de la Rapid! Cum ar putea arăta noul sistem
Pancu anunță primele 4 mutări de la Rapid! Cum ar putea arăta noul sistem
Thomas Neubert regretă situația unui jucător de la FCSB: ”E preferatul meu, dar dacă Gigi a decis așa...”
Thomas Neubert regretă situația unui jucător de la FCSB: ”E preferatul meu, dar dacă Gigi a decis așa...”
Patru jucători din Serie B și unul din Serie C au fost convocați la naționala Italiei!
Patru jucători din Serie B și unul din Serie C au fost convocați la naționala Italiei!
(P) E-MIL prezintă Pastila de Sport: Parade la City și Arsenal, iar De Zerbi îl laudă pe Drăgușin
(P) E-MIL prezintă Pastila de Sport: Parade la City și Arsenal, iar De Zerbi îl laudă pe Drăgușin
Cotele pentru Dinamo - FCSB: cine e favorita bookmakerilor înainte de finala pentru Conference League
Cotele pentru Dinamo - FCSB: cine e favorita bookmakerilor înainte de finala pentru Conference League
Alte subiecte de interes
Ce au scris spaniolii despre Andrei Rațiu după victoria lui Rayo Vallecano în fața lui Real Sociedad
Ce au scris spaniolii despre Andrei Rațiu după victoria lui Rayo Vallecano în fața lui Real Sociedad
James Rodriguez, coleg cu Andrei Rațiu? Ce scrie Marca despre transferul columbianului
James Rodriguez, coleg cu Andrei Rațiu? Ce scrie Marca despre transferul columbianului
Pafos le oferă fanilor un ”pachet de vacanță exclusivist” pentru meciul cu CFR Cluj
Pafos le oferă fanilor un ”pachet de vacanță exclusivist” pentru meciul cu CFR Cluj
Ce adversari pot avea FCSB și CFR Cluj în grupă. Cum arată varianta de foc și varianta accesibilă
Ce adversari pot avea FCSB și CFR Cluj în grupă. Cum arată varianta de foc și varianta accesibilă
Clasamentul suporterilor din Premier League. Atmosfera de pe Anfield e pe locul 1, Manchester City nu prinde Top 5
Clasamentul suporterilor din Premier League. Atmosfera de pe Anfield e pe locul 1, Manchester City nu prinde Top 5
Englezii dezvăluie ce a vrut să facă Postecoglou în cazul lui Drăgușin: "Probabil fanii ar fi înnebunit!"
Englezii dezvăluie ce a vrut să facă Postecoglou în cazul lui Drăgușin: "Probabil fanii ar fi înnebunit!"
CITESTE SI
Calcule. Cât vor câștiga polițiștii și magistrații după noua lege a salarizării. Suma în funcție de grad

stirileprotv Calcule. Cât vor câștiga polițiștii și magistrații după noua lege a salarizării. Suma în funcție de grad

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Cui dă statul român peste 560.000 de dolari lunar pentru a păstra buna relație cu SUA. Firma care îi va încasa

stirileprotv Cui dă statul român peste 560.000 de dolari lunar pentru a păstra buna relație cu SUA. Firma care îi va încasa

FOTO | Ferrari a lansat Luce, primul său model 100% electric. Cum arată bijuteria de 500.000 de euro

stirileprotv FOTO | Ferrari a lansat Luce, primul său model 100% electric. Cum arată bijuteria de 500.000 de euro

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!