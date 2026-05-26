Antrenorul a plecat însă mai devreme decât se anticipa de la FCSB, iar roș-albaștrii au rămas și fără antrenor principal, și fără preparator fizic.

Patru jucători din Serie B și unul din Serie C au fost convocați la naționala Italiei!

(P) E-MIL prezintă Pastila de Sport: Parade la City și Arsenal, iar De Zerbi îl laudă pe Drăgușin

Cu ocazia inaugurării unei noi clinici de recuperare în București, Thomas Neubert a oferit un interviu în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro în care a vorbit printre altele și despre gruparea roș-albastră.

Întrebat care a fost cel mai bine pregătit jucător alături de care a lucrat, Neubert a răspuns fără să stea pe gânduri: Iasmin Latovlevici. Totuși, preparatorul fizic a mărturisit că are un alt preferat, Vlad Chiricheș. Neubert a mărturisit că regretă situația în care a ajuns Chiricheș în acest sezon la FCSB după ce a intrat în dizgrația lui Gigi Becali.

”Pentru mine, cel mai bine pregătit și cel mai bun jucător din punct de vedere fizic a fost Iasmin Latovlevici, dar am un alt preferat din punct de vedere al pregătirii.

Este Vlad Chiricheș! Cum s-a pregătit el în ultimii zece ani, cât de disciplinat este și cu nutriția, și cu antrenamentele fizice, este un exemplu pentru orice copil și pentru orice jucător din România. Îmi pare foarte rău pentru ce i s-a întâmplat, dar, din păcate, dacă Gigi a decis cum a decis, asta este”, a spus Thomas Neubert pentru PRO TV și Sport.ro.