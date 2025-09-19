A fost titular doar la meciul cu Grimsby Town

Deși de transferul său ar mai fi interesate Chelsea, Inter Milano, Bayern Munchen, Real Madrid și Atletico Madrid, Kobbie Mainoo ar putea ajunge la Newcastle United, în perioada de transferuri din ianuarie 2026. Eddie Howe, antrenorul lui Newcastle, este un admirator al internaționalului englez și ar fi dat undă verde pentru cumpărarea acestui pentru 50 de milioane de euro, în următorul mercato.



Mijlocașul a căzut în dizgrația managerului Ruben Amorim, care îi reproșează atitudinea delăsătoare în pregătire și faptul că i-a subminat autoritatea în vestiar, alături de alți colegi. Mainoo a bifat trei prezențe în acest sezon, fiind titular doar în meciul de coșmar cu Grimsby Town din EFL Cup.



Părinții lui Mainoo sunt originari din Ghana

Kobbie Boateng Mainoo (20 de ani) este născut la Stockport, Greater Manchester, din părinți originari din Ghana, și s-a format la juniorii cluburilor Cheadle & Gatley, Failsworth Dynamos și Manchester United. La nivel de seniori a evoluat doar pentru Manchester United (2022-2025 / 75 meciuri, 7 goluri). Are 10 selecții pentru naționala de seniori a Angliei, cu care a jucat finala Euro 2020.



În palmares mai are FA Cup (2023-2024), FA Youth Cup (2021-2022), o finală de Europa League (2024-2025), Premier League Goal of the Month (februarie 2024) și Jimmy Murphy Young Player of the Year (2022-2023). Poate juca ca închizător, mijlocaș central și mijlocaș central ofensiv și este cotat la 50 de milioane de euro.



Foto - Getty Images

