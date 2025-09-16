”Diavolii” din Premier League au parte de un stat slab de sezon și au reușit să facă doar patru puncte în primele patru etape.

Clauza care ”blochează” demiterea lui Ruben Amorim de la Manchester United

United s-a impus doar în fața lui Burnley, scor 3-2, a făcut o remiză cu Fulham, scor 1-1 și au pierdut de două ori, cu Arsenal, scor 0-1, și Manchester City, scor 0-3.

Din acest motiv, Ruben Amorim, antrenorul de pe banca formației de pe Old Trafford este sub presiune și în Anglia se vorbește deja despre o posibilă demitere.

Portughezul a preluat-o pe Manchester United în urmă cu 10 luni, iar în 31 de meciuri disputate în campionat, a obținut doar opt victorii, prea puțin pentru o echipă cu istoria lui United. Deși, la nivel declarativ, Ruben Amorim s-ar bucura de susținerea conducerii clubului, se pare că șefii de la Manchester United i-ar fi dat un ultimatum antrenorului.

Ruben Amorim ar avea trei meciuri la dispoziție să regleze lucrurile la Manchester United, însă demiterea portughezului s-ar putea dovedi mai complicată decât pare la prima vedere.

Motivul? Ruben Amorim ar avea o clauză astronomică în cazul în care conducerea lui Manchester United se va decide să îl dea afară în primul său an de contract. Concret, dacă Amorim va fi demis până pe 11 noiembrie, atunci clubul Manchester United este obligat să îi plătească antrenorului 12 milioane de lire sterline.

