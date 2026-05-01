În ultimele zile, Mihai Stoica a susținut că există zvonuri potrivit cărora Pintilii ar putea prelua naționala U20 a României, pregătită în prezent de Adrian Iencsi. Oficialul de la FCSB l-a avertizat pe Pintilii "să nu încerce să îmi ia oamenii de încredere", referindu-se la Alin Stoica, om din staff-ul campioanei, acum antrenor interimar alături de Lucian Filip.

Mihai Pintilii: "Nu e nimic adevărat legat de naționala U20 și Alin Stoica"

Mihai Pintilii susține că nu se pune problema să preia naționala U20, chiar dacă recent a avut o discuție cu președintele FRF, Răzvan Burleanu, dar și cu directorul tehnic Mihai Stoichiță.

"Eu l-am sunat pe MM să-i confirm că nu e nimic adevărat legat de naționala U20 și Alin Stoica. A fost o discuție, am fost la Federație pentru a mă interesa de licența Pro și am fost sus la discuții. Am vorbit cu Stoichiță și era acolo și domnul președinte Burleanu, dar nimic concret de naționala U20.

Am vorbit lucruri legate de fotbal, de cariera mea, de ce s-a întâmplat la FCSB, de ce n-a mai mers. Am vorbit și de Alin Stoica, cum e ca antrenor, lucruri normale.

Unde să-l iau pe Alin Stoica? Cred că aș fi avut oricum decența să-i cer o părere lui MM. Dacă vreodată va fi ceva de Alin Stoica sau oricine altcineva din club, cred că aș avea bunul simț. Nu iau pe nimeni cu forța. Alin, dacă vrea să plece, poate pleca mâine.

Eu l-am adus la echipa mare pe Alin Stoica, l-am luat de la academie. E un băiat care muncește foarte mult și am mare încredere în el", a spus Mihai Pintilii, la Prima Sport.