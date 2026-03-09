"Despărțirea ar putea fi o oportunitate pentru ambele părți"

Julian Brandt, jucător care este sub contract cu Borussia Dortmund din 2019 și este cel mai vechi fotbalist din actualul lot, nu va mai continua să joace pentru trupa de pe Westfalenstadion din vara viitoare. Contractul acestuia expiră la finalul sezonului actual și conducerea clubul a renunțat să mai insiste pentru prelungirea sa, după ce a primit semnale că fotbalistul nu este dispus să negocieze.

"Au existat discuții deschise și am ajuns la o decizie de comun acord ca contractul său, care expiră în acestă vară, să nu fie prelungit. Julian a jucat sute de meciuri pentru Borussia Dortmund și cred că nu putem decât să-i fim recunoscători pentru aportul adus. Este cu noi de șapte ani. Va împlini 30 de ani în câteva săptămâni și vrem să ne reorientăm puțin. În acest sens, despărțirea ar putea fi o oportunitate pentru ambele părți", a transmis Lars Ricken, directorul sportiv al Borussiei Dortmund.

De transferul lui Brandt sunt interesate câteva cluburi importante ale Europei, printre care Inter Milano, Atletico Madrid, Aston Villa, AS Roma, Newcastle United, AC Milan, Tottenham Hotspur, Juventus și Bayer Leverkusen. Brandt are un salariu anual de 8 milioane de euro la Dortmund, dar unele echipe i-au pus pe masă o remunerație cu 50% mai mare.

Dortmund a plătit 25 de milioane de euro pentru transferul său

Julian Brandt (29 de ani) este născut la Bremen și s-a format la juniorii cluburilor SC Borgfeld, FC Oberneuland și VfL Wolfsburg. La nivel de seniori a evoluat pentru Bayer Leverkusen II (2014 / cumpărat cu 500.000 de euro), Bayer Leverkusen (2014-2019) și Borussia Dortmund (2019-2026 / cumpărat cu 25 de milioane de euro). Are 48 de selecții și 3 goluri pentru naționala de seniori a Germaniei, cu care a participat la CM 2018 și CM 2022.

În palmaresul său se găsesc FIFA Confederations Cup (2017), medalie la Jocurile Olimpice (argint / 2016), UEFA European U19 Championship (2014), DFB-Pokal (2020-2021), finală de Champions League (2023-2024), Fritz Walter Medal U18 Gold (2014), includerea în Bundesliga Team of the Season (2018-2019, 2022-2023) și Bundesliga Player of the Month (ianuarie 2023, februarie 2023). Poate evolua ca mijlocaș central ofensiv, extremă dreapta și extremă stânga și este cotat la 20 de milioane de euro.

Foto - Getty Images