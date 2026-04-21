Jones mai are doar un an de contract cu Liverpool

Curtis Jones, mijlocașul central al lui FC Liverpool, și-a anunțat impresarii să-i caute o nouă echipă, nemulțumit că joacă un rol marginal în mandatul lui Arne Slot. Acesta mai are contract până în iulie 2027, după ce negocierile pentru reînnoire nu au adus un asentiment, iar de transferul său ar fi interesate Borussia Dortmund, RB Leipzig, Tottenham, Manchester City și Inter Milano.

Ar fi o lovitură negativă de imagine pentru trupa de pe Anfield, care are acum doar opt jucători englezi în lot (Curtis Jones, Joe Gomez, Freddie Woodman, Trey Nyoni, Rhys Williams, James McConnell, Rio Ngumoha, Harvey Davies), iar Jones este unul dintre preferații fanilor, deoarece a fost crescut de club.

"Cormoranii" ar fi de acord că-l vândă pentru aproximativ 40 de milioane de euro, aceeași sumă pentru care îl poate aduce pe Enzo Le Fee, coordonatorul de joc al lui Sunderland. Inițial, Liverpool s-a interesat de Adam Wharton (Crystal Palace), dar nu a fost de acord cu suma de transfer cerută de actualul club (90 de milioane de euro).

Jones joacă la Liverpool de la vârsta de 9 ani

Curtis Jones (25 de ani) este născut la Liverpool și a ajuns la academia lui FC Liverpool la vârsta de 9 ani. De atunci, a petrecut opt ani (2010-2018) la echipele de juniori și alți opt ani (2018-2026) la prima formație a "Cormoranilor", pentru care a bifat 223 de meciuri și 21 de goluri în toate competițiile. În palmares are Euro U21 (2023), Premier League (2019-2020, 2024-2025), FA Cup (2021-2022), FA Community Shield (2022), FIFA Club World Cup (2019) și finale de UEFA Champions League (2021-2022) și EFL Cup (2024-2025). Are 6 selecții și 1 gol pentru Anglia și este cotat la 35 de milioane de euro.

Enzo Le Fee (26 de ani) este născut la Lorient și a mai jucat la FC Lorient B (2018-2022), FC Lorient (2019-2023), Rennes (2023-2024), AS Roma (2024) și Sunderland (2025-2026). Are selecții pentru Franța U20 (5 meciuri), Franța U21 (15 meciuri, 3 goluri) și Franța Olympic (4 meciuri). În palmares are Ligue 2 (2019-2020) și promovarea în Premier League (2025). Este cotat la 25 de milioane de euro.

Tatăl fotbalistului, Jeremy Lampriere, a jucat fotbal la juniorii lui Rennes, dar ulterior a fost condamnat pentru trafic de droguri și infracțiuni violente și s-a sinucis în 2021. Le Fee este numele de fată al mamei sale și se traduce prin "Zâna" (crăiasă, zeiță, săiastră / în DEX există și cuvântul românesc fee, cu același înțeles).

