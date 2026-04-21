Chelsea le-a luat fața lui United și Newcastle în cursa pentru semnătura lui Adeyemi

După ce a negociat fără succes, în 2024, transferul lui Karim Adeyemi, Chelsea se apropie de o înțelegere cu Borussia Dortmund.

Aflat într-o relație rece cu antrenorul Niko Kovac și foarte aproape să intre în ultimul an de contract, fără ca negocierile să aducă o prelungire, atacantul se îndreaptă către o mutare în Premier League, cu Chelsea, Manchester United și Newcastle pe urmele sale.

Conform presei engleze, Chelsea se află în negocieri avansate și are prima șansă să obțină semnătura internaționalului german cu origini românești, fiind dispusă să plătească 75 de milioane de euro. La finalul acestui sezon, BVB se va despărți de alte trei vedete, Niklas Sule, Salih Ozcan și Julian Brandt.

Mama sa este originară din Brașov

Karim David Adeyemi (24 de ani) este născut la Munchen din tată nigerian, Abiodun Adeyemi, și mamă româncă originară din Brașov, Alexandra Adeyemi. A fost curtat de naționalele de juniori ale Nigeriei, României și Germaniei, alegând să joace pentru țara unde s-a născut, după ce a rămas cu un gust amar în urma unei selecții pentru naționalele de juniori ale României, pe când avea 12 ani.

S-a format la juniorii cluburilor TSV Forstenried, Bayern Munchen și SpVgg Unterhaching, iar la nivel de seniori a evoluat pentru RB Salzburg (2018, 2020-2022), FC Liefering (2018-2020 / împrumutat) și Borussia Dortmund (2022-prezent). Are 11 selecții și 1 gol pentru reprezentativa de seniori a Germaniei, cu care a participat la CM 2022.

În palmares are o finală de Champions League (2023-2024), Austrian Bundesliga (2019-2020, 2020-2021, 2021-2022), Austrian Cup (2019-2020, 2020-2021, 2021-2022), UEFA European U21 Championship (2021), Fritz Walter Medal (U17 -2019 / U19 - 2021), titlul de golgheter al Austrian Bundesliga (2021-2022), Bundesliga Rookie of the Season (2022-2023) și includerea în Austrian Bundesliga Team of the Year (2021-2022) și IFFHS Men's World Youth (U20) Team (2022).

În 2024, s-a căsătorit cu cântăreața de rapp kosovară Loredana Zefi. Poate juca ca extremă dreapta, atacant central și extremă stânga și este cotat la 50 de milioane de euro.

