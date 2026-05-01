Săritoarea cu prăjina canadiană Alysha Newman, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris, a fost suspendată timp de 20 de luni pentru nerespectarea obligaţiilor de localizare în cadrul controalelor antidoping, a anunţat vineri Unitatea pentru integritatea atletismului (AIU).

"AIU a suspendat-o pe Alysha Newman (Canada) pentru 20 de luni, începând cu 3 decembrie 2025, pentru încălcarea regulilor de localizare", a scris organismul antidoping într-un comunicat pe X, relatează AFP.

Canadianca în vârstă de 31 de ani fusese suspendată provizoriu pe 3 februarie pentru ratarea a trei teste în douăsprezece luni, pe 27 februarie 2025, precum şi pe 17 şi 23 august 2025. Ea nu a mai concurat de la reuniunea de la Rabat (Maroc), din 25 mai 2025, din cadrul Diamond League. Agerpres