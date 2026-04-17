Se poate repeta situația neplăcută cu Isak

Anthony Gordon, cel mai în formă jucător al lui Newcastle United, s-ar putea despărți de clubul englez chiar înainte de participarea la CM 2026. De serviciile sale sunt interesate Bayern Munchen și Arsenal, iar jucătorul ar dori să joace la un club care se bate în fiecare an pentru trofee. Situația este asemnătoare cu cea în care a fost implicat Alexander Isak, care a forțat plecarea la Liverpool, club care a plătit 145 de milioane de euro pentru transferul său, în septembrie 2025.

"Coțofenele" se bazează pe postul lui Gordon pe Harvey Barnes (28 de ani) și mai sunt în discuții pentru aducerea lui Rafael Leao (26 de ani / AC Milan), Jack Rudoni (Coventry City / 24 de ani), Gonzalo Garcia (Real Madrid / 22 de ani), Allan (Palmeiras / 21 de ani), Said El Mala (FC Koln / 19 ani) și Jeremy Monga (Leicester City / 16 ani).

Extrema stânga a fost cumpărat de Newcastle cu 45 de milioane de euro, în ianuarie 2023, mai are contract până în iulie 2030 și poate fi transferat pentru o sumă de peste 90 de milioane de euro. În acest sezon, el a strâns 17 goluri și 5 pase decisive în 46 de apariții, dar echipa lui Eddie Howe are un sezon mediocru, ocupând poziția a 14-a în Premier League și fiind eliminată din FA Cup (turul 5, 1-3 cu Manchester City), EFL Cup (semifinale, 0-2 și 1-3 cu Manchester City) și Champions League (optimi de finală, 1-1 și 2-7 cu FC Barcelona).

Gordon a fost junior la Liverpool și Everton

Anthony Gordon (25 de ani) este născut la Liverpool și s-a format la juniorii cluburilor FC Liverpool și Everton. La seniori a evoluat pentru Everton (2017-2021, 2022-2023), Preston North End (2021 / împrumutat) și Newcastle United (2023-2026).

Are 16 selecții și 6 goluri pentru reprezentativa U21 și 17 selecții și 2 goluri pentru naționala de seniori Angliei. În palmaresul său se găsesc finala Euro 2024, trofeele Euro U21 (2023), EFL Cup (2024-2025), UEFA European U21 Championship Player of the Tournament (2023), Newcastle United Player of the Season (2023-2024) și includerea în UEFA European U21 Championship Team of the Tournament (2023). Poate juca ca extremă stânga, atacant central și extremă dreapta și este cotat la 60 de milioane de euro.

Foto - Getty Images