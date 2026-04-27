Newcastle îl vrea pe Jackson, pentru că se poate despărți de Woltemade și Osula

Directorul sportiv Max Eberl a confirmat că Bayern Munchen nu va achita clauza de transfer definintiv în valoare de 60 de milioane de euro a atacantului Nicolas Jackson, care este împrumutat de la Chelsea. Decizia e surprinzătoare, pentru că acest a bifat 29 de prezențe și 10 goluri pentru campioana Germaniei. Cum nici Chelsea nu pare dispusă să-i ofere un loc în nucleul echipei pentru stagiunea viitoare, deși a plătit 37 de milioane pentru transferul său, internaționalul senegalez va fi orientat către o altă echipă.

Prima formație dispusă să plătească suma cerută de londonezi este Newcastle United, care îi mai are în lot pe Nick Woltemade, Yoane Wissa și William Osula. Pentru aducerea celor trei, clubul finanțat de Arabia Saudită a cheltuit peste 150 de milioane de euro, iar în acest sezon au marcat împreună 19 goluri, în toate competițiile. Cel mai probabil, în următoarea perioadă de mercato se va încerca vânzarea lui Woltemade și Osula.

Este cotat la 40 de milioane de euro, dar Chelsea vrea 60 de milioane

Nicolas Jackson (24 de ani / 187 cm) este născut la Djibonker (Senegal) și s-a format la juniorii clubului ASC Tilene. La nivel de seniori a jucat pentru Casa Sports de Ziguinchor (2018-2019), Villarreal B (2019-2020), Mirandes (2020-2021 / împrumutat), Villarreal (2021-2023), Chelsea (2023-2025, 2026-) și Bayern Munchen (2025-2026 / împrumutat). Are 31 de selecții și 8 goluri pentru naționala Senegalului, fiind în lot la CM 2022 (optimi de finală), CAF 2023 (optimi de finală) și CAF 2025 (finalist).

În palmares are Conference League (2024-2025), FIFA Club World Cup (2025), Bundesliga (2025-2026), La Liga Player of the Month (mai 2023), Premier League Goal of the Month (octobrie 2024) și BBC Goal of the Month (octobrie 2024). Poate juca ca atacant central, extremă stânga și extremă dreapta și este cotat la 40 de milioane de euro.

