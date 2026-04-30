GALERIE FOTO Scene ireale la Voluntari: au împins ambulanța, după o accidentare horror! Toți și-au pus mâinile în cap

Meciul dintre FC Voluntari și FC Bihor s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 2-1, după un meci ”umbrit” de o fază incredibilă, petrecută pe final.

Alexandru Gîț a fost faultat grav în propriul careu de Nicolae Gunie de la FC Bihor, care a fost ulterior eliminat. Accidentarea a fost una gravă și a necesitat intervenția ambulanței.

Pentru că terenul a fost aproape inundat din cauza ploii torențiale din București, mai mulți jucători aflați în teren, dar și pe banca de rezerve, au împins-o până la locul în care Gîț s-a accidentat.

Chiar dacă nu se poate observa la fel de bine din imaginile surprinse de camerele TV, accidentarea suferită de fundașul lui Voluntari este una gravă, dacă ne luăm după reacțiile celor din jur. Majoritatea și-a pus mâinile în cap.

După câteva minute bune, în care a primit îngrijiri medicale, Gîț a fost urcat în ambulanță pe targă, iar apoi cei prezenți în jurul terenul au ajutat ca aceasta să fie scoasă de pe teren.

În acest sezon de Liga 2, Gîț a fost titular incontestabil la FC Voluntari, unde a prins 25 de meciuri în toate competițiile, reușind să marcheze un gol.

În cariera sa, Gîț a jucat pentru Sănătatea Cluj, U Cluj, Unirea Jucu, Dacia Unirea Brăila, Sportul Snagov, Gloria Buzău, FCU Craiova, Unirea Dej, Chindia Târgoviște și CSC Șelimbăr.

FC Voluntari - FC Bihor, echipele de start:

  • FC Voluntari: Al. Maxim - R. Crișan, Onișa, Gîț, Șuteu, Cvek, D. Andrei, I. Gheorghe, Guțea, Babic, M. Roman
  • Rezerve: Chioveanu - Merloi, Schieb, Haită, Petculescu, Vencu, Tolea, D. Toma, Ștefan
  • FC Bihor: Cadar - Gal-Andrezly, A. Iancu, A. Popa, Vătăjelu - I. Filip, T. Călin, Moussinga - Cocian, Tescan, Boiciuc
  • Rezerve: Cutean - Cucu, Șerban, Gal, Kereki, Sala, Enceanu, Gunie, Chirițoiu
