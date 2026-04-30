Alexandru Gîț a fost faultat grav în propriul careu de Nicolae Gunie de la FC Bihor, care a fost ulterior eliminat. Accidentarea a fost una gravă și a necesitat intervenția ambulanței.

Pentru că terenul a fost aproape inundat din cauza ploii torențiale din București, mai mulți jucători aflați în teren, dar și pe banca de rezerve, au împins-o până la locul în care Gîț s-a accidentat.

Chiar dacă nu se poate observa la fel de bine din imaginile surprinse de camerele TV, accidentarea suferită de fundașul lui Voluntari este una gravă, dacă ne luăm după reacțiile celor din jur. Majoritatea și-a pus mâinile în cap.