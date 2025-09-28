Adevărul dureros despre Mitriță: marele său defect care l-a îndepărtat de la națională

România duce o lipsă crasă a jucătorilor de calitate, a celor care sunt capabili de a „inventa“ momente magice pe teren. În acest context, pierderea lui Mitriță e o lovitură imensă pentru naționala României. Jucătorul și-a anunțat retragerea de la prima reprezentativă, înaintea partidelor cu Moldova (9 octombrie) și cu Austria (12 octombrie), ambele la București, motivând că joacă acum în China, iar deplasările în Europa, pentru meciurile internaționale, implică un efort mult prea mare. Firește, o asemenea scuză a fost gândită pentru a ascunde nemulțumirile lui Mitriță vizavi de statutul său, la echipa națională. La începutul lunii, când a venit pentru partidele cu Canada (0-3) și cu Cipru (2-2), Mitriță a fost trimis pe teren din minutul 74, în prima partidă, după care a rămas pe bancă, la Nicosia. Așadar, în mod clar, marginalizarea sa de către selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) a grăbit retragerea lui Mitriță de la lotul național.



Marele defect al lui Mitriță: atitudinea Desigur, se poate discuta la infinit, dacă Mitriță ar fi meritat mai multe minute, în meciurile cu Canada și cu Cipru. Pe de altă parte, există un adevăr dureros și incontestabil în ceea ce îl privește pe actualul jucător de la Zhejiang Professional. Concret, de-a lungul anilor, el a avut probleme cu mai mulți antrenori! Și, de fiecare dată, s-a vorbit despre problema de atitudine a lui Mitriță. Chiar predecesorul lui Mircea Lucescu la echipa națională, vorbim despre Edward Iordănescu (foto, sus), l-a exclus pe Mitriță din lotul pentru Euro 2024, nemulțumit profund de atitudinea jucătorului. „Era delăsător, nu se implica total la antrenamente. Și asta încă de la prima acțiune cu Edi Iordănescu antrenor, pentru amicalele cu Grecia și cu Israel. Selecționerul a observat și i-a atras atenția. Dar lucrurile nu s-au schimbat nici la următoarea acțiune. Mitriță avea aceleași probleme de atitudine. Se aștepta, probabil, la un tratament preferențial, dar i s-a spus că la națională nu există așa ceva. Atunci, Mitriță a început să vorbească prin cantonament, că dacă tot nu prea joacă, mai bine ar fi lăsat să plece la club, că avea de rezolvat și niște probleme personale. Erau niște ifose care nu-și aveau locul la lot. Fiindcă știa care sunt principiile de bază ale selecționerului: la națională ori vii necondiționat și dai tot, ori nu mai vii“, au povestit surse din interiorul lotului pentru Gazeta Sporturilor, în mai 2024.



Și Lucescu jr a fost dezamăgit de Mitriță Nu doar Mircea Lucescu și Edward Iordănescu, ultimii doi selecționeri, au avut probleme cu Mitriță. De atitudinea jucătorului a fost dezamăgit și Răzvan Lucescu (56 de ani), cel care a cerut aducerea lui Alex, la PAOK Salonic, în mod explicit. După un singur sezon însă, Mitriță a plecat, ajungând la... Al-Raed (Arabia Saudită). După ceva timp, Lucescu jr a spus lucrurilor pe nume și a explicat de ce Mitriță n-a prins „rădăcini“ în fotbalul grec, deși juca sub comanda unui antrenor român. „Mitriță, un băiat senzațional, un fotbalist supertalentat, un jucător imprevizibil, un jucător care poate desface apărări, atunci când jocul e blocat. Un jucător care poate veni cu acea idee genială și să-ți aducă un plus când nu te aștepți. Singura mea problemă cu Alex, și știe foarte bine că de multe ori am avut discuția asta, a fost că atunci când nu juca, lăsa capul în pământ. Cumva ceda! Nu reacționa... În momentele de dificultate, nu știe să lupte. El are nevoie de o echipă unde el să fie rege. Exact cum este la Craiova“, a spus Răzvan Lucescu la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu“, realizată de jurnalistul Ovidiu Ioanițoaia.



Ilie Dumitrescu: „La națională, nu poate fi rege, ca la club“ Și un fost mare internațional, Ilie Dumitrescu, actualmente analist la Digi Sport, a observat marea problemă a lui Mitriță. „La echipa națională, nu ești «rege», așa cum se întâmplă la echipa de club. În momentul în care te alături angrenajului naționalei, trebuie să te subordonezi rigorilor tehnico-tactice ale selecționerului. Trebuie să ai un comportament decent, să fii normal, în cazul în care nu ești titular sau chiar convocat. Trebuie să știi să îți aștepti rândul“, a explicat Ilie Dumitrescu. Va rămâne în mediocritatea din China Ce urmează după decizia lui Mitriță, de a renunța la prima reprezentativă? El va continua să strălucească în China, la Zhejiang Professional, unde are cifre excelente, în prima ligă: 12 meciuri, 8 goluri, 6 pase de gol. Problema e că Zhejiang Professional e un etalon al mediocrității în prima ligă chineză. Locul ocupat în clasament, 7 din 16, spune totul despre nivelul la care joacă acum Mitriță.



Clasamente oferite de Sofascore