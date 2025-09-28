Clubul se pregătește deja pentru viața de după legendele Mo Salah și Virgil van Dijk, iar un fost atacant de pe Anfield, Dean Saunders, a oferit detalii despre strategia "cormoranilor".



După ce a investit aproximativ 520 de milioane de euro în transferuri, Liverpool arată ca o forță, însă reconstrucția este departe de a fi finalizată. Cu contractele lui Salah și Van Dijk reînnoite recent pentru doar doi ani, clubul trebuie să gândească pe termen lung.



"Speră să devină și ei legende"

Dean Saunders a explicat pentru TEAMtalk că Liverpool nu caută clone pentru starurile sale. Strategia este de a aduce cei mai buni jucători disponibili și de a-i integra în "mașinăria" de pe Anfield, în speranța că vor atinge și ei statutul de legendă.



"În viitor, vor trebui să știe cum să îi înlocuiască pe Salah și Van Dijk, dar nu va fi o înlocuire la indigo. Trebuie doar să cumperi cel mai bun jucător pe care ți-l permiți și să speri că va ajunge și el o legendă. Așa a funcționat la Anfield în ultimii ani și de aceea au continuat să câștige", a spus Saunders.



Fostul atacant a punctat și o problemă iminentă: situația lui Ibrahima Konate. "Se pare că se va alătura lui Real Madrid gratis, iar ei par să se poziționeze pentru a-l semna pe Marc Guehi de la Crystal Palace. Va avea o perioadă de acomodare în care i se va cere să-și ridice nivelul jocului", a adăugat el.



Noua politică este deja vizibilă. Jucători precum Milos Kerkez a fost adus ca succesor pentru Andy Robertson, în timp ce Jeremie Frimpong i-a luat deja fața lui Trent Alexander-Arnold pe flancul drept. Chiar dacă echipa este lider, integrarea noilor veniți a creat probleme.



"Sunt puțin șubrezi în apărare, dar au doi fundași laterali noi, deci era de așteptat. Se bazează pe faptul că vor înscrie mai mult decât adversarul, iar asta este un risc. Le-ar putea oferi un avantaj lui Arsenal, care arată o echipă mai așezată", a încheiat Saunders.

