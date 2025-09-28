Florin Marin a încetat din viață pe 18 septembrie la 72 de ani. În ultima perioadă, starea sa de sănătate degradase vizibil, iar apropiații se temeau de ce e mai rău.



Informațiile apărute în spațiul public descriau o situație dramatică. Florin Marin, cunoscut în trecut drept ”un munte de om”, ajunsese de nerecunoscut: cântărea doar 40 de kilograme la o înălțime de 1,87 metri.



În cele din urmă, s-a stins din viață din cauza unei boli crunte. Era internat în stare gravă la terapie intensivă, el suferea de demență în formă avansată.



Cristi Pulhac, poveste cu Florin Marin din cantonament: ”Găsise o soluție prin care să ne prindă că ne uităm la TV. Fix așa făcea”



”L-am avut și la națională și la Dinamo. Sunt multe amintiri. Dumnezeu să-l ierte. A fost un om bun, ne-am înțeles cu el. Dar avea și unele lucruri mai old school.



Toată lumea o știe pe aia cu televizorul. La tineret. Ne trăgeam jaluzelele să nu se vadă lumina din cameră afară. Dacă trecea prin fața geamurilor se vedea.



La 10, toată lumea în camere. La 11, stingerea. Și noi stăteam la televizor, că telefoanele nu erau așa performante. Iar el a găsit o soluție să ne prindă că ne uitam la televizor, în condițiile în care nu aveam voie.



Venea și punea mâna pe televizor să vadă dacă e cald”, a spus Cristi Pulhac la Play On Sport.



Ultima experiență ca antrenor a lui Florin Marin a fost la FC Voluntari, unde a fost adus la insistențele lui Gigi Nețoiu.



”Eu am lucrat 12 ani cu Florin Marin. De când am venit aici, am spus: de rezultate, în faţa mea, răspunde Florin Marin”, spunea Nețoiu la acea vreme pentru as.ro.

