A luat 80 de milioane de lire ca să plece de la echipă! Fostul șef poate reveni anul viitor

După săptămâni de negocieri, fostul șef al echipei de Formula 1 a ajuns la un acord de despărțire în valoare de 80 de milioane de lire sterline, potrivit DailyMail, o înțelegere care îi permite să se întoarcă în competiție chiar de anul viitor. Anunțul pune capăt unei lungi lupte interne pentru putere care a zguduit echipa campioană mondială în ultimul an și jumătate.



Pachetul financiar este unul substanțial, deși redus față de cele 110 milioane de lire pe care Horner le-ar fi primit dacă i s-ar fi achitat integral contractul valabil până la finalul lui 2030. Compromisul a fost făcut, însă, tocmai pentru a evita o perioadă lungă de inactivitate forțată, permițându-i britanicului să revină rapid în paddock.



Plecarea sa marchează finalul unei cariere remarcabile la echipa din Milton Keynes, cu care a obținut opt titluri mondiale la piloți și șase la constructori, mai întâi cu Sebastian Vettel și ulterior cu Max Verstappen. Horner a fost directorul echipei încă de la debutul acesteia în Formula 1, în 2005.

