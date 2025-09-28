A luat 80 de milioane de lire ca să plece de la echipă! Fostul șef poate reveni anul viitor

După săptămâni de negocieri, fostul șef al echipei de Formula 1 a ajuns la un acord de despărțire în valoare de 80 de milioane de lire sterline, potrivit DailyMail, o înțelegere care îi permite să se întoarcă în competiție chiar de anul viitor. Anunțul pune capăt unei lungi lupte interne pentru putere care a zguduit echipa campioană mondială în ultimul an și jumătate.
Pachetul financiar este unul substanțial, deși redus față de cele 110 milioane de lire pe care Horner le-ar fi primit dacă i s-ar fi achitat integral contractul valabil până la finalul lui 2030. Compromisul a fost făcut, însă, tocmai pentru a evita o perioadă lungă de inactivitate forțată, permițându-i britanicului să revină rapid în paddock.
Plecarea sa marchează finalul unei cariere remarcabile la echipa din Milton Keynes, cu care a obținut opt titluri mondiale la piloți și șase la constructori, mai întâi cu Sebastian Vettel și ulterior cu Max Verstappen. Horner a fost directorul echipei încă de la debutul acesteia în Formula 1, în 2005.
O luptă pentru putere cu rădăcini adânci
Deși a fost eliberat din "sarcinile operaționale" încă din 9 iulie, după Marele Premiu al Marii Britanii, motivele oficiale nu i-au fost comunicate. În realitate, totul a fost culminarea unui conflict intern. Dinamica puterii în cadrul Red Bull s-a schimbat după decesul fondatorului Dietrich Mateschitz, în 2022. Fără protectorul său principal, Horner a intrat într-un conflict pentru supremație cu facțiunea austriacă a companiei, condusă de Oliver Mintzlaff, și susținută de influentul consilier pe probleme de motorsport, Helmut Marko, dar și de tatăl lui Max Verstappen, Jos. Acesta din urmă avertizase încă de anul trecut că Red Bull va "exploda" dacă Horner rămâne în funcție.
Poziția lui Horner a fost slăbită și de rezultatele slabe de la Marele Premiu al Austriei, cursa de casă a echipei, dar și de acuzațiile de comportament coercitiv la adresa unei angajate, apărute în februarie 2024. Deși a fost exonerat în două rânduri de investigații interne, imaginea sa a fost afectată.
Susținerea a venit inițial din partea lui Chalerm Yoovidhya, co-proprietarul thailandez al Red Bull, care l-a protejat de tabăra austriacă. În cele din urmă, însă, sub presiunea constantă, Yoovidhya și-a retras sprijinul în luna iulie, pecetluind soarta lui Horner.
Noul șef al echipei este francezul Laurent Mekies, promovat de la echipa secundară, Racing Bulls, unde fusese numit, în mod ironic, chiar de către Christian Horner. În ciuda turbulențelor din conducere, performanțele echipei pe circuit au rămas impresionante, Max Verstappen obținând victorii recente la Monza și în Azerbaidjan.