A luat 80 de milioane de lire ca să plece de la echipă! Fostul șef poate reveni anul viitor

A luat 80 de milioane de lire ca să plece de la echipă! Fostul șef poate reveni anul viitor Sporturi
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Epoca Christian Horner la Red Bull s-a încheiat oficial.

TAGS:
Formula 1Christian Hornerf1
Din articol

După săptămâni de negocieri, fostul șef al echipei de Formula 1 a ajuns la un acord de despărțire în valoare de 80 de milioane de lire sterline, potrivit DailyMail, o înțelegere care îi permite să se întoarcă în competiție chiar de anul viitor. Anunțul pune capăt unei lungi lupte interne pentru putere care a zguduit echipa campioană mondială în ultimul an și jumătate.

Pachetul financiar este unul substanțial, deși redus față de cele 110 milioane de lire pe care Horner le-ar fi primit dacă i s-ar fi achitat integral contractul valabil până la finalul lui 2030. Compromisul a fost făcut, însă, tocmai pentru a evita o perioadă lungă de inactivitate forțată, permițându-i britanicului să revină rapid în paddock.

Plecarea sa marchează finalul unei cariere remarcabile la echipa din Milton Keynes, cu care a obținut opt titluri mondiale la piloți și șase la constructori, mai întâi cu Sebastian Vettel și ulterior cu Max Verstappen. Horner a fost directorul echipei încă de la debutul acesteia în Formula 1, în 2005.

O luptă pentru putere cu rădăcini adânci

Deși a fost eliberat din "sarcinile operaționale" încă din 9 iulie, după Marele Premiu al Marii Britanii, motivele oficiale nu i-au fost comunicate. În realitate, totul a fost culminarea unui conflict intern. Dinamica puterii în cadrul Red Bull s-a schimbat după decesul fondatorului Dietrich Mateschitz, în 2022. Fără protectorul său principal, Horner a intrat într-un conflict pentru supremație cu facțiunea austriacă a companiei, condusă de Oliver Mintzlaff, și susținută de influentul consilier pe probleme de motorsport, Helmut Marko, dar și de tatăl lui Max Verstappen, Jos. Acesta din urmă avertizase încă de anul trecut că Red Bull va "exploda" dacă Horner rămâne în funcție.

Poziția lui Horner a fost slăbită și de rezultatele slabe de la Marele Premiu al Austriei, cursa de casă a echipei, dar și de acuzațiile de comportament coercitiv la adresa unei angajate, apărute în februarie 2024. Deși a fost exonerat în două rânduri de investigații interne, imaginea sa a fost afectată.

Susținerea a venit inițial din partea lui Chalerm Yoovidhya, co-proprietarul thailandez al Red Bull, care l-a protejat de tabăra austriacă. În cele din urmă, însă, sub presiunea constantă, Yoovidhya și-a retras sprijinul în luna iulie, pecetluind soarta lui Horner.

Noul șef al echipei este francezul Laurent Mekies, promovat de la echipa secundară, Racing Bulls, unde fusese numit, în mod ironic, chiar de către Christian Horner. În ciuda turbulențelor din conducere, performanțele echipei pe circuit au rămas impresionante, Max Verstappen obținând victorii recente la Monza și în Azerbaidjan.

ARTICOLE PE SUBIECT
Red Bull este din ce &icirc;n ce mai puternică! Reacția lui Christian Horner după terminarea procesului
Red Bull este din ce în ce mai puternică! Reacția lui Christian Horner după terminarea procesului
Constantin Popovici, victorie spectaculoasă la Mostar, &icirc;n Seria Mondială Red Bull Cliff Diving. Nu știam la ce să mă aștept din cauza accidentării
Constantin Popovici, victorie spectaculoasă la Mostar, în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving. "Nu știam la ce să mă aștept din cauza accidentării"
Mambo este c&acirc;știgătorul celei de-a cincea ediții Red Bull Dance Your Style
Mambo este câștigătorul celei de-a cincea ediții Red Bull Dance Your Style
ULTIMELE STIRI
Reghecampf, curg veștile proaste: dezvăluirea arabilor arată situația sa deosebit de gravă
Reghecampf, curg veștile proaste: dezvăluirea arabilor arată situația sa deosebit de gravă
De ce se &icirc;neacă FCSB &icirc;n subsolul clasamentului, &icirc;n timp ce Craiova visează la titlu
De ce se îneacă FCSB în subsolul clasamentului, în timp ce Craiova visează la titlu
FCSB a pierdut un om de bază: &bdquo;Nu mai poate face nimic&ldquo;
FCSB a pierdut un om de bază: „Nu mai poate face nimic“
FCSB, mașina de ratări a Superligii! Cifre alarmante la șuturile din careu
FCSB, mașina de ratări a Superligii! Cifre alarmante la șuturile din careu
Prăbușirea FCSB-ului, explicată de Mihai Stoica: &bdquo;Ei ne-au &icirc;mpins spre groapă!&ldquo;
Prăbușirea FCSB-ului, explicată de Mihai Stoica: „Ei ne-au împins spre groapă!“
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Reghecampf, curg veștile proaste: dezvăluirea arabilor arată situația sa deosebit de gravă

Reghecampf, curg veștile proaste: dezvăluirea arabilor arată situația sa deosebit de gravă

A luat 80 de milioane de lire ca să plece de la echipă! Fostul șef poate reveni anul viitor

A luat 80 de milioane de lire ca să plece de la echipă! Fostul șef poate reveni anul viitor

De ce se &icirc;neacă FCSB &icirc;n subsolul clasamentului, &icirc;n timp ce Craiova visează la titlu

De ce se îneacă FCSB în subsolul clasamentului, în timp ce Craiova visează la titlu

FCSB a pierdut un om de bază: &bdquo;Nu mai poate face nimic&ldquo;

FCSB a pierdut un om de bază: „Nu mai poate face nimic“

FCSB, mașina de ratări a Superligii! Cifre alarmante la șuturile din careu

FCSB, mașina de ratări a Superligii! Cifre alarmante la șuturile din careu

Prăbușirea FCSB-ului, explicată de Mihai Stoica: &bdquo;Ei ne-au &icirc;mpins spre groapă!&ldquo;

Prăbușirea FCSB-ului, explicată de Mihai Stoica: „Ei ne-au împins spre groapă!“



Recomandarile redactiei
Reghecampf, curg veștile proaste: dezvăluirea arabilor arată situația sa deosebit de gravă
Reghecampf, curg veștile proaste: dezvăluirea arabilor arată situația sa deosebit de gravă
FCSB a pierdut un om de bază: &bdquo;Nu mai poate face nimic&ldquo;
FCSB a pierdut un om de bază: „Nu mai poate face nimic“
Cristi Chivu, impresionat de noul star de la Inter Milano: Mă surprinde și pe mine
Cristi Chivu, impresionat de noul star de la Inter Milano: "Mă surprinde și pe mine"
FCSB, mașina de ratări a Superligii! Cifre alarmante la șuturile din careu
FCSB, mașina de ratări a Superligii! Cifre alarmante la șuturile din careu
Prăbușirea FCSB-ului, explicată de Mihai Stoica: &bdquo;Ei ne-au &icirc;mpins spre groapă!&ldquo;
Prăbușirea FCSB-ului, explicată de Mihai Stoica: „Ei ne-au împins spre groapă!“
Alte subiecte de interes
Alain Delon a murit. Episodul din Japonia, c&acirc;nd și-a susținut idolul din Formula 1, aflat &icirc;n duel cu Ayrton Senna. E prietenul meu!
Alain Delon a murit. Episodul din Japonia, când și-a susținut idolul din Formula 1, aflat în duel cu Ayrton Senna. "E prietenul meu!"
Russell s-a bucurat degeaba! A fost descalificat și a pierdut Marele Premiu al Belgiei. Cine e noul c&acirc;știgător
Russell s-a bucurat degeaba! A fost descalificat și a pierdut Marele Premiu al Belgiei. Cine e noul câștigător
&bdquo;Cutremur&ldquo; &icirc;n Formula 1: Red Bull l-a dat afară după 20 de ani!
„Cutremur“ în Formula 1: Red Bull l-a dat afară după 20 de ani!
Red Bull Racing se destramă! Anunțul făcut &icirc;n străinătate: Cutremur &icirc;n echipă
Red Bull Racing se destramă! Anunțul făcut în străinătate: "Cutremur în echipă"
Debut &icirc;n forță pentru Max Verstappen &icirc;n nou sezon din F1. Cum arată grila de start la MP al&nbsp;Bahrainului
Debut în forță pentru Max Verstappen în nou sezon din F1. Cum arată grila de start la MP al Bahrainului
Veste uriașă pentru fanii lui Michael Schumacher! Va fi lansat un serial despre viața fostului pilot
Veste uriașă pentru fanii lui Michael Schumacher! Va fi lansat un serial despre viața fostului pilot
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!