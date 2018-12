Mourinho e ISTORIE la United! Afacerea SOC de 45 de milioane pregatita de englezi! S-a aflat cu cine negociaza

Sefii lui Manchester United s-au saturat de Jose Mourinho.

Zilele lui Mourinho la United sunt numarate, anunta azi presa din Anglia. Unul dintre cele mai bogate cluburi din lume se afla pe locul 8, sub Bournemouth si la 18 puncte in spatele liderului Manchester City!

S-a tot scris de interesul fata de Zidane, liber de contract dupa despartirea de Real Madrid in vara, insa numele ales de conducerea lui United este altul. Ei il vor pe argentinianul Mauricio Pochettino de la Tottenham si sunt pregatiti sa plateasca 45 de milioane de euro ca sa-l aduca pe Old Trafford, scrie The Sun.



Pochettino este arhitectul succesului celor de la Tottenham in ultima perioada, cu calificari in Champions League in ultimii trei ani. Insa argentinianul este frustrat din cauza lipsei de investitii din echipa si ar fi gata sa plece la United, scrie The Sun. In vara, Tottenham a fost singura echipa din Premier League care nu a facut niciun transfer, situatie care nu e pe placul argentinianului.

Mai mult, sunt discutii despre vanzarea unor jucatori care au explodat sub comanda lui Pochettino la Londra. Dele Alli, Harry Kane sau Eriksen au impresionat in ultimii ani si au oferte uriase de la marile cluburi europene.

La United, situatia ar fi diferita pentru Pochettino. Mourinho a primit peste 300 de milioane de euro in ultimii doi ani pentru transferuri, insa cu toate astea echipa se zbate in mediocritate.

Pochettino a fost ofertat de United si in 2016 dupa demiterea lui Van Gaal, insa a refuzat. El se afla si pe lista lui Real Madrid, insa madrilenii au ales varianta Santiago Solari dupa demiterea lui Lopetegui. Solari a semnat pe 3 ani cu madrilenii, astfel ca sunt sanse mici ca Pochettino sa mai fie ofertat in vara.