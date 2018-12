PLEACA LA REAL?! Raspunsul final dat de Mourinho dupa ce spaniolii l-au terorizat cu telefoane

Jose Mourinho n-o duce deloc bine la United. Presa engleza se asteapta sa fie concediat inainte de finalul sezonului.

Pentru Mourinho s-a inchis definitiv si varianta Real Madrid. Sky Sports scrie ca Mourinho a negat categoric zvonurile care ii asociau numele cu o revenire pe Bernabeu din 2019.

'The Special One' a fost printre favoritii lui Perez pentru a-l inlocui pe Zidane in vara, apoi a primit telefon de la Madrid si dupa ce Florentino Perez a hotarat sa renunte la Lopetegui. De fiecare data, negocierile s-au oprit rapid. Presa din Spania a continuat subiectul si a avansat varianta Mourinho pentru eventualitatea in care Solari pleaca la finalul campionatului in curs.

In cazul in care United il concediaza, Mourinho primeste 20 de milioane de euro despagubiri.