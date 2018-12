"Asta mi-a spus Mourinho despre Man! De cand i-am povestit, Man e BOMBA!" Dezvaluire incredibila a lui Gigi Becali despre oferta de 13 milioane pentru DIAMANTUL FCSB-ului

Gigi Becali a analizat evolutiile lui Man, Coman si Morutan. Doar primul a fost laudat.

Gigi Becali a vorbit la Ora Exacta in Sport despre lupta cu CFR Cluj pentru titlu, dar si despre jucatorii cu potential de a pleca pe bani multi in campionatele puternice. Becali a dezvaluit cum au avut loc discutiile pentru Dennis Man.

"Eu ce sa vad (lupta la titlu)? Sa faca Dumnezeu cum vrea. Pot sa stiu eu cum va fi viitorul? Sa castigam noi diseara si vom vedea apoi cum va fi. Faptul ca noi am castigat 2 fundasi centrali, Filip si Junior, ma bucura. Avem 2-3 accidentati, dar vor reveni in viitorul apropiat. Man creste pe zi ce trece. Tanase a inceput sa fie ceea ce imi doream eu de el, sper sa nu faca pasul inapoi. Tanase ma incanta si cum joaca, nu numai ca inscrie. Nu ma deranjeaza cand rateaza, important este ca ajunge in situatia aia sa inscrie. Nu prea rateaza el, a vrut sa dea o scarita, s-a incurcat el in gandirea lui. La fotbal nu vorbesti cu <<daca>>, daca vorbesti cu <<daca>>, trebuia sa fie 7-1.



Presiunea pe care o pun eu este de barbati, la bani, la transferuri. Cine e barbat, rezista la presiunea pe care o pun. I-am spus ca a zis Mourinho ca ai scazut putin, ca ai o cadere de caracter. Daca spune Mourinho asta, el stie ce spune ca el are om la fiecare meci. Scadere de caracter adica nu va mai face fotbal total. Superficialitate. Dupa ce i-am spus asta, a devenit bomba. El ne-a castigat 2 meciuri de unul singur, ne-a adus 6 puncte.

Nu trebuia sa va divulg de Mourinho, acum o sa comentati. O sa spuna unii, minte Becali. Bine, minte. Dar faptul ca se intereseaza (Mourinho) de el? Niciodata nu v-am spus o minciuna. Eu v-am spus adevarul. Am avut oferta de la impresar. Am spus exact cum am primit eu informatia. De la o echipa, nu va pot spune.. Asa cum am primit eu informatia. Asa mi-a spus si asa v-am spus si eu voua. Mi-a spus ca maine imi da 13 milioane de euro, si eu am spus <<nu>>. Am cerut 30 de milioane. Si la revedere.



Eu credeam in Coman mai mult, dar nu stiu ce e cu el. Cred ca trebuie sa munceasca mai mult. Credeam in Morutan, dar el e inca un copil. Cand un jucator iti castiga 2 meciuri.... In Morutan cred in 2-3 ani, el vrea sa faca foarte multe si se incurca. I se incurca gandurile in timpul jocurilor, vrea sa faca foarte multe. In viata trebuie sa fii simplu in gandire, el trebuie sa faca ceea ce stie sa faca. Man stie sa dribleze ca e simplu pentru el, sa dea la poarta ca e simplu pentru el. Morutan trebuie sa faca lucrurile pe care stie el sa le faca, sa nu mai incerce ceea ce nu stie inca sa faca. El incearca si sa recupereze, vrea prea multe" a spus Gigi Becali la Pro X.