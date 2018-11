"A URLAT de durere! Sigur va lipsi mult timp!" Anuntul SOC al lui Mourinho! Ce s-a intamplat la antrenament

Unul dintre cei mai bine platiti jucatori din lume nu va mai juca in 2018.

Alexis Sanchez poate lipsi pana la 6 saptamania dupa o accidentare serioasa la coapsa la un antrenament al lui Manchester United. Jose Mourinho a anuntat in conferinta de presa de astazi ca nu se asteapta sa-l poata folosi pe Alexis in perioada dificila din decembrie in care echipele din Premier League joaca din 3 in 3 zile.

"Nu am facut vreun RMN pana acum insa vorbim de un jucator experimentat, stie ce fel de accidentare are. Si din experienta mea, dupa cum a urlat de durere si modul in care a avut loc accidentare, va lipsi cu siguranta mult timp" a spus Mourinho.

Antrenorul lui Manchester United a vorbit si despre David De Gea, cel caruia Man United tocmai i-a activat o clauza de prelungire a contractului care expira in vara viitoare - astfel, contractul lui De Gea este valabil pana in vara lui 2020. Mourinho a spus ca este convins ca De Gea va semna un nou contract cu United.