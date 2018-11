''Du-te, ba, la Wrestling!'' :)) Cele mai tari glume aparute pe net dupa ce Mourinho a INNEBUNIT in finalul meciului din Champions League

'The Special One' e tinta glumelor pe internet.

Dupa ce-a avut un discurs a la Petre Grigoras in vestiarul lui Manchester United, Mourinho a continuat sa-i distreze pe fani. Portughezul a surprins cu un gest amuzant in meciul cu Young Boys din Liga Campionilor, aruncand cu sticlele de apa la pamant dupa ce Fellaini a marcat golul victoriei in prelungirile partidei.

Fanii au facut diverse memeuri cu portughezul si bucuria lui, unii trimitandu-l la Wrestling sau direct pe scenele de rock. :)

Who did it better? RT - Paul Simonon

LIKE - José Mourinho pic.twitter.com/wIn7e9aaIP — Isaac Barzaghi (@hisendegausser) November 28, 2018

Gestul de bucurie a lui Mourinho a fost copiat si de alti suporteri. Euforia victoriei a fost greu de controlat. :)