Casillas recunoaste SCANDALUL cu Mourinho! Totul a devenit public! Ce mesaje si-au transmis cei doi

Iker Casillas a fost principalul contestatar din vestiarul Realului contra portughezului, in perioada in care Mourinho lucra la Real.

Fostul capitan de la Real Madrid, legitimat acum la FC Porto, Iker Casillas, a povestit la emisiunea ,,Universo Valdano'' despre relatia lui cu Jose Mourinho din perioada in care activa la Real Madrid. A preferat pentru binele echipei sa asculte de antrenor, in semn de respect pentru valorile echipei Real Madrid. Acest lucru l-a facut sa fie mai retinut si sa nu ia atitudine, asa cum ar face acum, daca ar mai fi antrenat de ,,The Special One''.

Venirea portughezului pe Bernabeu trebuia sa aduca un suflu nou echipei in lupta contra rivalilor de la Barcelona.Tensiuni majoare au aparut intre Mourinho si Casillas in ultimul sezon al portughezului la Real, atunci cand Madridul a castigat campionatul, dar nu a reusit sa cucereasca Liga Campionilor.

Reactia portughezului nu a intarziat sa apara, a venit in ziarul portughez Record: "Acest interviu este tipic pentru cineva care se afla la sfarsitul carierei sale. In ceea ce spune despre mine, cand spune ca nu m-a confruntat niciodata, nu este adevarat."