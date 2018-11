Fara precedent. Mourinho isi face praf jucatorii: "Nu au C***E!" Mesaj dur pentru vedetele de la Manchester United

Jose Mourinho nu are mila de vedetele sale.

Mourinho e intr-o continua lupta cu jucatorii sai de la Manchester United. Antrenorul portughez a oferit un interviu in care spune ca pustii sai talentati sunt niste copii rasfatati ce au nevoie sa se maturizeze. In plus, acestia nu au barbatie, iar din acest motiv nu sunt rezultate la echipa.



"Jucatorilor mei le lipseste maturitatea. cand spun asta, ma refer la maturitatea la nivel personal. Noi eram mai barbati, mai maturi, eram mai pregatiti pentru viata. Eram mai putin protejati. In Anglia se numesc rasfatati. Astazi, vorbim de copii rasfatati. Copiii nostri sunt mai rasfatati decat eram noi. Copiii din zilele noastre au o viata sociala diferita, jucatorii au un anturaj in jurul lor, ma refer la un anturaj personal, oamenii care ii inconjoara ii protejeaza mai mult, le ofera mai multa afectiune, mai multe scuze. Ajung la maturitate mai lent.

De exemplu, acest copil, Luke Shaw, e fundasul stanga al nationalei acum. Cand am ajuns in urma cu doi ani, habar nu avea cum sa lupte. Avea potential, da, dar nu stia cum sa lupte pe teren. Cand vorbim despre Luke Shaw, Martial, Lingaard, Rashford, vorbim despre copii cu potential urias, dar care inca au nevoie de un cuvant pe care nu pot sa-l spun, e un cuvant care va place voua, asta le lipseste", a spus Mourinho, care se referea cel mai probabil la cuvantul spaniol "cojones".

Manchester United are un sezon catastrofal, locul 8 inaintea pauzei competitionale, la 12 puncte in urma rivalei din oras, campioana Manchester City.